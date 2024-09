Champions League: si parte oggi su Rtl102.5 con Juve- Psv e Milan- Liverpool

Finalmente inizia la nuova Champions League: quest'anno con l'introduzione del nuovo format a girone unico ci saranno molte più partite e molti più big match già dalle prime giornate. Per la prima volta nella storia l'Italia porterà 5 squadre nella massima competizione europea (Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna) e Rtl 102.5, che ha acquisito i diritti per le radiocronache di tutte le partite delle squadre italiane, le seguirà assiduamente durante tutto il percorso facendo vivere tutte le emozioni della Champions.

Ad aprire le danze oggi, martedì 17 settembre, saranno la Juventus, che allo Stadium affronterà alle 18:45 gli olandesi del PSV e il Milan impegnato alle 21 a San Siro nel big match contro il Liverpool.

A partire dalle 17 fino alle 18.45 l'anteprima con Fulvio Giuliani in diretta dallo stadio di Milano, Massimo Caputi e Tommaso Angelini da Torino, Paolo Pacchioni da Manchester, Nicoletta e La Ceci in studio. Dalle 18.45 Rtl 102.5 in Champions League Juventus-Psv' con Massimo Caputi e Tommaso Angelini in diretta dallo stadio e Nicolò Pompei in studio.



Dalle 20.30 alle 20.55 l'anteprima Champions League con protagonisti Francesco Fredella, Francesco Taranto e Antonio Sica dall'aeroporto Leonardo Da Vinci' di Roma.

A seguire, dalle 21 alle 22.45 'Milan-Liverpool' con Andrea Salvati e Fulvio Giuliani e dallo stadio e Nicolò Pompei.

Tanta Champions League fino alle 24 con i commenti a caldo, voci dalla sala stampa e collegamenti insieme a Simone Palmieri, Niccolò Giustini e Jessica Brugali.