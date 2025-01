Umani contro robot: si sfideranno in una maratona a Pechino

Ci eravamo lasciati così. Achille o la tartaruga: chi è il più veloce? L’eroe greco, simbolo di rapidità, o l’animale che al meglio incarna l’idea di lentezza? Il paradosso del filosofo Zenone di Elea è passato alla storia e ancora ci interroga. Lo abbiamo sentito a scuola, ci siamo scervellati per trovare la soluzione. Oggi, però, va aggiornato. Va fatto l’update a uno dei rompicapi che più ha stuzzicato il nostro ingegno. La domanda viene posta in un altro modo. In una gara di corsa, vince l’uomo o il robot? Prima di arrovellarsi tutto il giorno con calcoli matematici, un piccolo accorgimento. La risposta non arriverà prima di aprile e non va cercata nell’ epica o in Grecia, culla della civiltà occidentale. Ma è alla Cina che si deve guardare. Come rivela il quotidiano “South China Morning Post”, in primavera per la prima volta decine di robot umanoidi prenderanno parte a una mezza maratona che si terrà a Pechino.

Umani contro umanoidi. Muscoli e sudore contro gioielli di ingegneria. Chi taglierà per primo il traguardo? Sono previsti premi per i primi tre arrivati, indipendentemente che abbiano un cuore di carne o di latta. L’iniziativa è stata promossa dalle aziende dell’E-Town, un’area industriale che si trova nel distretto di Daxing, nota per i suoi progetti di alta tecnologia in ambito aeronautico e nel settore dei semiconduttori. L’invito viene esteso a tutto il mondo: club di robotica, università e istituti di ricerca potranno iscrivere i loro umanoidi alla gara. Tuttavia, ci sono delle regole precise da rispettare. In un comunicato viene reso noto come “l’unica condizione imprescindibile sia che i robot abbiano l’aspetto degli esseri umani e una struttura meccanica in grado di compiere azioni motorie come camminare o correre sui piedi”. Gli umanoidi, infatti, non potranno avere le ruote e la loro altezza potrà essere di al massimo due metri. Potranno essere telecomandati o completamente autonomi; inoltre, è concesso cambiare più volte le batterie durante la competizione. Non è certo la prima volta che si vede un robot correre. Come ricorda la prestigiosa rivista “Popular Science”, l’anno scorso una squadra di ingegneri dell’Università dell’Oregon è riuscita a creare un umanoide bipede in grado di ottenere un Guinness World Record:100 metri di pure velocità. Ma niente paura: siamo ancora lontani dal primato detenuto da Usain Bolt. L’atleta giamaicano irruppe sulla scena nel 2008 alle Olimpiadi. Proprio a Pechino, quasi per uno scherzo del destino. Ora nella Capitale cinese avrà luogo il primo confronto tra uomo e robot.

Viene da sé che l’evento non sia puro spettacolo o una mera occasione di intrattenimento. Ma si inserisce all’interno di quella competizione tecnologica tra Washington e il Dragone, che nei prossimi anni si andrà ad acuire. Non è un caso che molti dei prodotti provenienti dall’ E-Town siano utilizzati anche dall’ azienda Byd, colosso dei veicoli elettrici. E che in tutta la Cina le autorità stiano promuovendo conferenze e concorsi per incentivare l’utilizzo degli umanoidi in sempre più settori: dai lavori in fabbrica fino all’assistenza alle persone anziane e fragili. Per ora, comunque, vedremo come se la cavano con la mezza maratona. Arriverà prima l’uomo o il robot? Sono aperte le scommesse.