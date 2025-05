I Volti del Terrorismo | Lich Ramírez Sánchez – «Carlos lo Sciacallo»

Nato nel 1949 a Michelena, nel nord-ovest del Venezuela, «Carlos lo Sciacallo» è un terrorista marxista convertito all’islam, esperto in tecniche di guerriglia un tempo affiliato al gruppo radicale del Fronte di Liberazione Popolare della Palestina. Tra il 1973 e la metà degli anni Ottanta, ha orchestrato e portato a termine decine di attentati terroristici in Europa. Oggi, a 76 anni, Ilich Ramírez Sánchez sta scontando più ergastoli in un carcere di massima sicurezza, dove morirà dopo una vita segnata da violenza, attentati e sangue.