Le Regine del Crimine | Cristina Pinto, la prima donna killer della camorra napoletana

Cristina Pinto, una delle donne killer più note della malavita napoletana nel 2016 è tornata in libertà e dopo 22 anni di carcere ha raccontato la propria storia in una celebre docuserie andata in onda su Sky, intitolata “Camorriste”. Anche se la camorra non è più parta della sua vita è come se quegli anni da "lady camorra" le fossero rimasti dentro. “Cerco di andare avanti, quel che è stato è stato e lo butto alle spalle. Non penso a come sarebbe se tornassi indietro, sicuramente farei le stesse cose perché forse quello era il mio destino. Dico sempre che mi è stata aperta una porta, anche se, per come sono cresciuta io, forse nessuno si aspettava che ci sarei entrata”.