Le Regine del Crimine

Judy Moran ha scritto un'autobiografia, "The Moran Story", in cui racconta la sua vita e le vicende che l'hanno coinvolta nella "Guerra delle bande di Melbourne". Si dice che la Moran abbia ancora legami con la criminalità organizzata, anche se non è mai stata ufficialmente accusata di alcun reato dopo il suo rilascio dal carcere nel 2019. La drammatica storia di Judy Moran è il racconto di una storia complessa e sfaccettata che solleva questioni importanti sulla natura del crimine, della violenza e del ruolo delle donne nel crimine organizzato.