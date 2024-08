Le Regine del Crimine | Dagmar Overbye "L’angelo della morte danese"

Nel 1921, una donna fu condannata in Danimarca, il primo caso del genere dal 1861. Il suo crimine? Condannata per aver ucciso nove bambini anche se si ritiene che Dagmar Overbye abbia assassinato fino a 25 neonati, tra cui uno dei suoi. Fu condannata a morte, diventando la prima donna condannata a morte dal 1861. Tuttavia, la pena fu commutata in ergastolo, poiché il re Cristiano X di Danimarca era fermamente contrario alla pena capitale, che fu abolita l'anno successivo. Dagmar Overbye morì in prigione il 6 maggio 1929, all'età di 42 anni dopo aver confessato sedici omicidi.