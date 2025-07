Al lavoro, in famiglia, in strada, sui social. Proviamo ansia a stare in casa ma anche a uscire. Non parliamo poi di quella che ci assale quando vediamo i telegiornali tra dazi, guerre, eserciti e crollo delle borse. Per colpa sua soffriamo di insonnia, cadiamo in depressione e diventiamo aggressivi o passivi al punto da rimanere paralizzati dalla paura del futuro.