Louis Vuitton, il sogno del futuro

Pharrell Williams, cantautore e discografico di successo, ora direttore creativo della linea uomo della maison LV, e NIGO, disc jockey, produttore e designer del marchio giapponese Kenzo: due menti creative ma anche due amici che hanno unito i loro background culturali per dar vita a una conversazione tra passato e futuro.

Filo conduttore della collezione la filosofia LVERS, che rappresenta il mondo Louis Vuitton e chi ne fa parte. Ad aprire la sfilata l’eleganza dandy rappresentata da cardigan ricamati in fantasia Damier, cappotti fantasia e completi con pantaloni a zampa, stile che lentamente si trasforma in streetwear con silhouette che si ispirano ai primi anni del 2000 con bomber, pantaloni baggy con catene e completi in denim con logo all-over. E poi ancora, total look in pelle o in denim patchwork, fantasie animalier e camouflage, un perfetto mix tra l’identità del marchio e lo sguardo moderno dei due designer. A decorare le borse con un'impronta pop la grafica Phriendship, che raffigura i volti di Pharrell e NIGO.

(Louis Vuitton)

L’allestimento sembra trasportarci direttamente negli archivi della maison, dove vengono conservati i pezzi più iconici della storia del marchio e quelli che hanno un significato speciale per i due designer. A custodirli 24 teche in legno riciclato, che decorano la passerella posta al centro nel Cour Carrée du Louvre.

In un futuro costellato di incertezze come quello di oggi, non ci resta che ispirarci alla magnifica reinterpretazione atemporale dei bauli Courrier Lozine 110. realizzati in collaborazione con l’artista giapponese Azuma Makoto, per sperare in un futuro migliore.