Nuovo Canadair pagato dalla Ue. Primi ordini da Spagna, Grecia e Portogallo

Buone notizie per le flotte antincendio europee dal salone internazionale dell’aerospazio di Farnborough, a est di Londra, che si svolge in questi giorni.

L’azienda aeronautica De Havilland Canada ha infatti fornito qualche aggiornamento sulla produzione del nuovo velivolo “bombardiere d’acqua” Dhc-515, per il quale la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen aveva stanziato 600 milioni di euro durante l’ultima parte del primo mandato. I prototipi del nuovo aeroplano sono in produzione e i primi esemplari serviranno per la certificazione mentre Canadian Commercial Corporation ha annunciato la firma di nuovi contratti con Grecia, Croazia e Portogallo per undici velivoli. Queste nazioni saranno così le prime del consorzio di Paesi dell'Unione europea che hanno annunciato la loro intenzione di acquistarne inizialmente 22 esemplari, diventando di fatto i clienti di lancio del programma Dhc-515.

L’aeromobile è atteso da anni da tutte le nazioni che utilizzano il suo predecessore, il Cl-415, per il quale l’azienda canadese Viking Air ha recentemente annunciato di poter rimettere in produzione le parti di ricambio per le flotte esistenti, delle quali, la maggioranza degli esemplari risale ormai agli anni Novanta.