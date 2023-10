Nicola Brognano e Blumarine si separano

Acque agitate nel fashion system. Di comune accordo con la maison, Nicola Brognano ha annunciato l'addio alla direzione creativa di Blumarine.

Nominato verso la fine del 2019, il designer venne messo a capo del marchio con l'obiettivo di rinnovarlo, donandogli un taglio giovane con un'estetica Y2K. Missione che ha sicuramente portato a termine con successo.

«Lavorare come direttore creativo di Blumarine, che da sempre ho seguito con vivo interesse, ha arricchito profondamente la mia esperienza professionale, creativa ed umana» ha spiegato Brognano nel comunicato dove annuncia la fine della sua avventura con il marchio. «Portare il brand nuovamente sotto i riflettori è stata un’occasione davvero unica ed esaltante.»

Calabrese d’origine, cresce nell’atelier di abiti da sposa della madre, Brognano si trasferisce a Milano per frequentare l’Istituto Marangoni e specializzarsi in fashion design. Terminati gli studi, debutta a Parigi con il pret-a-porter di Giambattista Valli, collabora poi con l'alta moda di Dolce & Gabbana e nel 2016 vince del concorso Who is on Next.

Sono già aperte le scommesse sul futuro del brand: chi vedremo a capo della direzione creativa?