Ufficiale, Vasseur è il nuovo capo scuderia Ferrari

Frederic Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari. Dopo settimane di speculazioni e inutile smentite, anche un po' surreali a tratti, Maranello ha rotto gli indugi e ha annunciato la svolta. Al posto del dimissionario Mattia Binotto, che paga l'assenza di competitività nella corsa mondiale e i troppi errori di questa stagione, ci sarà quello che fino a oggi è stato il capo azienda alla Sauber-Alfa Romeo e che è legato da un rapporto di conoscenza ed amicizia con i vertici di Exor e della stessa Ferrari. Sarà in carica dal prossimo 9 gennaio 2023 e avrà il compito di completare il processo di rinascita della Ferrari che è tornata a vincere, l'inizio del campionato 2022 è stata un'illusione con Leclerc imprendibile per tutti, ma poi non è riuscita a crescere nel corso dei mesi venendo scavalcata da Red Bull e Mercedes.

Vasseur porta in dote dentro la scuderia anche una conoscenza consolidata con Charles Leclerc, pilota che più di tutti ha sofferto nell'ultimo mondiale la difficoltà di rapportarsi con Binotto e di vedersi riconosciuta anche nelle scelte di pista la leadership del team. Una strategia che si è rivelata non vincente, anche se Carlos Sainz ha portato punti decisivi per agganciare almeno la seconda posizione nel campionato per team alle spalle dell'imprendibile Red Bull.

Le prime parole di Frederic Vasseur nella nota che accompagna l'annuncio: “Sono molto felice e onorato di assumere la guida della Scuderia Ferrari come Team Principal per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, la Ferrari ha da sempre rappresentato l'apice del mondo delle corse. Non vedo l'ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo”.

Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari: “Siamo felici di dare il benvenuto in Ferrari a Fred Vasseur come nostro Team Principal. Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, a una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi team. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per far crescere la Ferrari con rinnovata energia”.