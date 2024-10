Toghe strappate - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

In cinquant'anni la Liguria ha perso 300 mila abitanti. Nel 1974, infatti, i residenti erano 1,8 milioni e ora sono 1,5 milioni. Un'emorragia che non si è arrestata nonostante l'arrivo di 150 mila stranieri. Tra le regioni d'Italia, quella che si reca al voto per eleggere il nuovo governatore dovrebbe dunque prestare la massima attenzione al tema della denatalità e alla questione degli incentivi per aumentare la popolazione. Invece, in vista delle elezioni, le forze politiche sono riuscite a dividersi pure sul tema dei figli...

Se questi sono magistrati

Di fronte alla certezza della legge gonfiano il petto e sbattono i pugni. Però capita che qualche toga «integerrima» non sia così limpida come ci si aspetterebbe e - insomma - finisca a predicare bene e razzolare male.

Bucci, la riscossa di Ulisse

Una giornata con il candidato governatore della Liguria, che ha fatto il «sacrificio» risollevando le speranze del centrodestra in crisi. Tra tour elettorali e staffilate agli avversari, dopo la guida di Genova da sindaco, prepara il ritorno sulla scena della Regione. Come il suo mito, l'eroe di Itaca. «Perché io» dice, «all'opposizione non ci so stare».

Cellulari, la «droga» dei ragazzini

Nel luglio scorso il ministro dell'Istruzione ha messo al bando i telefonini nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Bene, ma il problema c'è ancora. Non solo perché gli istituti faticano a farsi rispettare: la presa di coscienza, infatti, deve partire dai genitori.

Auto, la passione dei modelli unici

«Restomod» è il neologismo che mette insieme le parole «restore» e «modern». Definisce la tendenza di chi vuole guidare un esclusivo veicolo del passato, restaurato però scegliendo tecnologie sofisticate e attuali. Ecco i migliori garage dove si creano questi bolidi straordinari. Che arrivano a costare anche 700 mila euro...