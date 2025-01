Effetto Sinner, ascolti record per la finale degli Australian Open

L'effetto Sinner trascina gli ascolti televisivi del tennis in Italia e fa segnare nuovi record. Non assoluti, che restano quelli delle ATP Finals 2023 favorite dall'orario serale, ma relativi a un evento che si è sviluppato nel corso di una domenica mattina e che è durato poco meno di tre ore. La finale degli Australian Open 2025 è stata vista complessivamente da oltre 3,5 milioni di telespettatori (33% di share) con un picco di poco meno di 5 quando alle 12,28 il numero uno del tennis mondiale ha servito il suo match point.

La sfida di Melbourne contro il tedesco Zverev, secondo nel ranking ATP, era visibile in chiaro sul canale Nove del digitale terrestre e lì ha raccolto la maggior parte della sua audience: 2.354.000 telespettatori con il 22.3% di share. Record assoluto per l'emittente. A questi numeri vanno aggiunte le visualizzazioni sui canali Eurosport disponibili per gli abbonati Discovery+ e sulle piattaforme Sky e Dazn.

Un risultato che conferma lo sfondamento del tennis a livello nazionale, una vera e propria killer application per i palinsesti televisivi e una gallina dalle uova d'oro per chi si è assicurato per tempo i diritti dei tornei del circuito. La terza finale Slam di Sinner ha anche riaperto il dibattito sulla necessità di garantire la trasmissione in chiaro degli eventi di maggior importante, andando a riscrivere quanto previsto dalla norma che risale ad un'altra epoca televisiva e sportiva.

La politica preme perché nell'elenco degli eventi 'protetti' entri la maggior parte della programmazione tennistica internazionale e non più solo Coppa Davis e poco altro. Ipotesi che in prima istanza è stata respinta dall'Europa e che non tutelerebbe i diritti di chi ha investito sul prodotto per farne un tassello centrale dell'offerta pay. E' possibile che nei prossimi mesi si arrivi alla definizione di una nuova lista. Di sicuro a maggio è in programma a Parigi il Roland Garros e - sentenza del Tas pemettendo - Sinner andrà a caccia del primo trionfo sulla terra rossa.

COSI' SINNER HA RESO IL TENNIS UNA MACCHINA DA ASCOLTI TV