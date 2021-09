Le sim Tim da oggi si possono attivare anche in tabaccheria

I clienti Tim possono attivare le sim direttamente nella tabaccheria vicino casa e accedere al mondo TimVision Calcio e Sport. Tim, Federazione Italiana Tabaccai e LIS Holding hanno siglato un accordo che punta a concludere in tabaccheria l'esperienza di acquisto così da renderla più semplice e diffusa.

Il servizio è disponibile da oggi in oltre 6 mila tabaccherie Puntolis e sarà esteso progressivamente sul territorio nazionale. Attraverso la capillarità della rete delle tabaccherie, i clienti potranno quindi scegliere il punto vendita più comodo e vicino alla propria abitazione dove ritirare e attivare la Timcard.

La nuova modalità semplifica e velocizza il processo di acquisto da parte del cliente che, dopo avere prenotato la sim sulla pagina dedicata del sito Tim con l'offerta più adatta, può ritirarla e attivarla comodamente presso la tabaccheria. Successivamente il cliente riceverà una mail dove sarà allegata la relativa documentazione contrattuale.

Nelle tabaccherie inoltre sarà possibile trovare un QR Code che, se inquadrato, permetterà di ricevere tutte le informazioni sull'offerta TimVision Calcio e Sport e non solo. Grazie agli accordi siglati con Dazn e Mediaset Infinity+, TimVision offre il meglio del calcio nazionale e internazionale insieme ai migliori contenuti per l'intrattenimento di TimVision e dei suoi partner Disney e Netflix. È in corso in questi giorni - e fino al 12 settembre – la promozione «Calcio e Sport» a 19,99 euro al mese per 4 mesi (poi 29,99 euro al mese) con TimVision Box incluso senza costi aggiuntivi.