Si armi chi può - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

Nella guerra che si sta sviluppando in Medio Oriente ci sono cose che non si possono rivelare ufficialmente, ma anche se inespresse sono piuttosto visibili: la prima riguarda direttamente i palestinesi. A parole tutti prendono le difese degli abitandi di Gaza e della Cisgiordania, accusando di genocidio Israele e invocando la soluzione dei due Stati. In realtà nessuno è disposto effettivamente a impegnarsi in tal senso...

Pronti alla guerra

Nel 2023 la spesa militare globale ha toccato i 2.443 miliardi di dollari. E ad armarsi non sono solo le Superpotenze: tutti i Paesi investono enormi risorse per forniture belliche sempre più sofisticate richieste dall'attuale «ordine mondiale». Dove, dopo Ucraina e Medio Oriente, i conflitti sono diventati un'opzione politica.

L'arsenale del futuro è questo

Cannoni che «sparano» fasci d'energia, l'uso della realtà aumentata per individuare gli obiettivi sul campo di battaglia, aerei-madre e sciami di droni. I conflitti prossimi saranno ancora più tecnologici. E micidiali.

Overtourism, a sinistra è l'ultimo nemico

Gli stranieri che affollano le nostre città (con conseguenti incassi) sono il nuovo obiettivo di proteste diffuse. E i sindaci dell'opposizione che fanno? Cavalcano l'onda e ci mettono pure l'allarme per l'alta tensione abitativa. Perché, orfani del campo largo, vale anche l'assalto al «Campiello»...

Delirio giallorosso

Zero risultati nonostante gli investimenti. Proprietà americana «incompatibile» con le dinamiche locali. Idoli cacciati. Nuovo stadio da racconto kafkiano. Pasticci ed errori... Così per la Roma e i suoi tifosi si è arrivati allo psicodramma.