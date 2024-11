Una speranza contro l'Alzheimer. EMA approva nuovo farmaco

La notizia era attesa da molto tempo, ed è finalmente arrivata. L’EMA, Agenzia europea per il farmaco, ha autorizzato l’uso dell’anticorpo monoclonale lecanemab -che agisce contro la proteina amiloide- per il trattamento della malattia di Alzheimer in fase precoce. E' il primo farmaco che mostra di rallentare la progressione della malattia. Dopo un iniziale parere negativo che aveva non poco preoccupato i neurologi europei -lecanemab infatti è da tempo utilizzato negli Stati Uniti, in UK, Cina e Giappone- l’agenzia ha rivalutato gli studi e ritenuto che i benefici del farmaco superino i rischi, anche se ha limitato la platea di possibili utilizzatori (escludendo i portatori di due copie del gene ApoE4, variante legata a un più alto rischio di sviluppare la malattia) e raccomandato a chi lo assumerà un programma di risonanze magnetiche regolari per monitorare gli effetti collaterali. Lecanemab, infatti, porta con sé un rischio di edema cerebrale ed emorragie: il 22% di chi l’ha assunto, infatti, ha sviluppato sintomi riconducibili a edema cerebrale o micro sanguinamenti. Nella maggior parte dei casi questi effetti collaterali sono stati lievi e senza conseguenze, ma nel 3% il farmaco ha invece causato gravi problemi.

ALZHEIMER IN GRANDE CRESCITA