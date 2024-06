Approcciando il fitness: Un accesso universale al benessere

Nel panorama del fitness contemporaneo, la domanda cruciale non è più se tutti possono avvicinarsi a questo mondo, ma piuttosto come possiamo renderlo più accessibile e inclusivo per ogni individuo. Oggi, più che mai, il fitness non è solo una pratica riservata agli atleti di élite o agli esperti del settore. È diventato un fondamentale strumento di miglioramento della salute e del benessere per chiunque desideri adottare uno stile di vita più sano.



Anytime Fitness si impegna a colmare questo divario, offrendo un ambiente accogliente e accessibile per ogni tipo di persona, indipendentemente dai propri obiettivi di fitness. Che tu stia cercando di perdere peso, aumentare la forza o semplicemente migliorare il tuo equilibrio mentale, troverai il supporto e le risorse necessarie per il tuo percorso personale. La nostra missione è chiara: fare del fitness un diritto, non un privilegio, garantendo che ogni individuo possa sentirsi a proprio agio nel perseguire i propri traguardi.



A parlarcene è L’AD di Anytime Fitness Roberto Ronchi

«Come AD di Anytime Fitness, posso affermare con sicurezza che la nostra missione sia quella di rendere il fitness accessibile e inclusivo per tutti, aumentando nelle persone la fiducia in sé stesse ed orientandole verso uno stile di vita più sano e salutare»



Tutti possono avvicinarsi al mondo del fitness?



«Assolutamente sì, il benessere deve essere alla portata di tutti. I consumatori oggi tendono infatti sono alla ricerca di brand che accolgano l'individuo, chiunque esso sia e qualunque sia l’obiettivo da raggiungere, e garantiscano un impatto sociale in merito a questo tema. Ogni persona è unica e così sono i suoi obiettivi. Che si tratti di perdere peso, migliorare la salute generale, aumentare la forza, o semplicemente trovare un equilibrio e un benessere mentale, siamo qui per supportare ogni individuo nel suo percorso. Offriamo una varietà di programmi e attrezzature per soddisfare le esigenze di tutti, dai principianti assoluti agli sportivi più esperti. Questo approccio rappresenta un'opportunità di valore per distinguersi ed apportare cambiamenti positivi all'interno del settore in cui operiamo. Oggi il mondo del fitness incute ancora una sorta di timore nei confronti di chi vorrebbe approcciarsi, ma non si sente nella posizione adeguata per farlo. Questa sensazione non deve più esistere. Lavoriamo in un settore che fa del benessere delle persone il proprio cardine».



Come è evoluto il vostro settore in questo senso? Cosa è cambiato rispetto a 10 anni fa?



«Il settore del fitness è cambiato enormemente negli ultimi dieci anni, evolvendosi per diventare sempre più inclusivo e accessibile a un pubblico più vasto. Dieci anni fa, le palestre erano spesso percepite come luoghi riservati principalmente agli atleti o a chi aveva già una buona base di preparazione fisica. Oggi, invece, c'è una consapevolezza crescente (anche attraverso i media) dell'importanza del fitness per il benessere generale di tutte le persone, indipendentemente dalla loro età, condizione fisica o obiettivi personali. Inoltre, la tecnologia ha giocato un ruolo cruciale in questa trasformazione. L'uso di app di fitness, wearable technology come smartwatches e fitness trackers, e piattaforme online per l'allenamento virtuale ha reso più facile per le persone monitorare i loro progressi e raggiungere i propri obiettivi. Un'altra grande evoluzione è stata l'enfasi sempre più grande sulla salute mentale e sul benessere complessivo. Oggi, il fitness non è più visto solo come un mezzo per ottenere una buona forma fisica, ma come una componente essenziale per la salute mentale e il benessere emotivo».



Come sono cambiati gli approcci agli allenamenti nel mondo del fitness per adattarsi alle esigenze degli utenti che cercano di mettersi in forma velocemente?

«L’impressione è che l’attenzione degli italiani rispetto al fitness sia aumentata col passare degli anni, forse perché parte di un approccio sempre più orientato al wellbeing della persona.Questo cambiamento è stato appunto guidato da una maggiore consapevolezza dell'importanza del benessere complessivo e dalla necessità di integrare il fitness in stili di vita sempre più frenetici. Nel nostro caso, Anytime Fitness ha risposto a questa crescente domanda, offrendo un prodotto di qualità, una gamma più ampia di servizi, inclusi programmi di nutrizione, mindfulness e recupero. Il fitness non è più solo un mezzo per migliorare l'aspetto fisico, ma è una componente essenziale per una vita sana e equilibrata e gli italiani, come molte altre persone nel mondo, stanno abbracciando questa nuova mentalità, riconoscendo il valore di prendersi cura del proprio corpo e della propria mente».

Il vostro brand è in Italia dal 2016: quali sono gli obiettivi di sviluppo sul medio e lungo periodo?



«Guardando al futuro, i nostri obiettivi futuri sono ambiziosi e mirano a consolidare la nostra posizione come leader nel settore del fitness in Italia. Tra gli obiettivi a medio-lungo termine troviamo sicuramente quello di espansione della rete di palestre con 10-12 nuove aperture all’anno, il focus sull’avanzamento tecnologica degli strumenti a disposizione dei nostri affiliati, il continuo investimento su formazione e training delle risorse interne al nostro sistema. La nostra visione a lungo termine è quella di vedere Anytime Fitness come la scelta primaria per chiunque cerchi di migliorare la propria salute e benessere in Italia. Vogliamo essere riconosciuti non solo per le nostre strutture di alta qualità, ma anche per il nostro impegno nel supportare ogni individuo nel raggiungere i propri obiettivi di fitness e benessere».



Il settore del fitness continua a essere un settore profittevole per chi sceglie di investire all’interno di esso? Quali sono le competenze necessarie per investire all’interno di questo settore?



«Il settore del fitness rappresenta l’opportunità per il futuro per chi vuole investire in un’industria in fortissima ascesa.

L’offerta di affiliazione ad Anytime Fitness si rivolge ad imprenditori -non necessariamente con esperienze specifiche nel settore del fitness-manager o professionisti che vogliano avviare in prima persona -o in società- una nuova attività con l’obiettivo di migliorare la loro vita e quella della propria famiglia. Persone interessate ad investire in un format caratterizzato da solidità finanziaria e stabilità del network che vanta un success rate a livello globale del 96%. Da sottolineare il fatto che più del 60% degli affiliati possiede più di 3 palestre ed il 44% dei franchisee è proprietario di oltre 5 club. Il format di affiliazione al network si differenzia dai competitor offrendo un servizio di altissimo livello al partner, supportandolo in ogni fase dell’attività attraverso un’assistenza attenta e professionale. Viene fornito un supporto iniziale nella ricerca della location più adatta ai parametri “Anytime” e, nel caso in cui il Franchisee abbia già delle proposte, si procede con un’attenta analisi di geo-marketing che possa evidenziare punti di forza e criticità del territorio. Ciò definito, si avanza con la fase progettazione e design attraverso professionisti del settore che si assicurano di rendere funzionali le linee guida imposte dalla casa madre e adattarle al mercato di riferimento. Anytime Fitness assicura inoltre un supporto per la promozione del centro e per la strategia di marketing generale da attuare, sia in fase di prevendita che dopo l’apertura. Il training e l’aggiornamento continuo dello staff commerciale rappresentano delle prerogative imprescindibili del format di business. Il franchisee è inoltre facilitato nella gestione della propria attività attraverso un portale intuitivo che permette la gestione del club anche da remoto. L’investimento preventivato ed i servizi offerti, grazie all’appartenenza ad un brand globale, prevedono infine forti agevolazioni per l’accesso ai finanziamenti».



Quali sono i vantaggi di avere accesso alla palestra in qualsiasi momento con l'utilizzo di un badge?

«Avere accesso alla palestra in qualsiasi momento con l'utilizzo di un badge offre numerosi vantaggi per i membri, migliorando significativamente l'esperienza complessiva e aumentando la flessibilità e la convenienza. Ecco alcuni dei principali vantaggi:

Flessibilità di orario: in qualsiasi momento della giornata o della notte, adattandosi meglio ai loro impegni lavorativi e personali.

Tutto questo in qualsiasi club d’Italia e del mondo, 365 giorni all’anno. Adattabilità alle esigenze personali: gli utenti possono scegliere i momenti meno affollati per allenarsi, evitando le ore di punta e godendo di un'esperienza più tranquilla e piacevole, integrando l'allenamento nella loro giornata in modo più efficiente, risparmiando tempo e riducendo lo stress. Particolarmente comodo per pendolari, turnisti qualsiasi individuo con orari di lavoro non convenzionali. Sicurezza e controllo: l'uso di un badge garantisce che solo i membri autorizzati possano accedere alla palestra, aumentando la sicurezza. Le palestre possono monitorare gli accessi dei membri in tempo reale, migliorando la sicurezza e la gestione operativa.

In sintesi, l'accesso alla palestra in qualsiasi momento tramite l'utilizzo di un badge offre una combinazione di flessibilità, convenienza, sicurezza e valore aggiunto, migliorando l'esperienza complessiva dei membri e incentivando la loro fedeltà. Questo approccio moderno e user-friendly si allinea perfettamente con le esigenze di un pubblico sempre più attento alla gestione del tempo e al benessere personale».