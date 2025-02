Il disagio delle nuove generazioni (e i farmaci per curarlo)

In Italia, circa un minore su cinque soffre di un disturbo mentale: parliamo di quasi due milioni di ragazzi che si trovano, già in tenera età, a fare i conti con depressione, autolesionismo e spesso comportamenti «anticonservativi». I dati, della Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, non fanno che confermare ciò di cui tutti noi - all’interno delle nostre famiglie, nel gruppo degli amici o dei colleghi - avevamo già compreso: le giovanissime generazioni, quelle cresciute con il tormento del Covid e dei lockdown, soffrono ben più delle precedenti. Tanto da aver reso i disturbi psichiatrici i più frequenti dell’età evolutiva, molto più dei tumori o delle malattie infettive. Non a caso gli accessi nei Pronto soccorso per questi problemi sono aumentati, in alcune regioni, anche del 500 per cento rispetto a solo dieci anni fa.

Ma cosa fare davanti a una depressione che colpisce così presto? Riguardo al primo approccio, l’orientamento è chiaro. «Innanzitutto è importante arrivare a una diagnosi corretta, con un’équipe multidisciplinare, perché negli adolescenti spesso la situazione non è subito chiara e la depressione può essere non riconosciuta o confusa con altre problematiche» spiega Chiara Veredice, responsabile del Reparto di Neuropsichiatria - Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. «Una volta fatta la diagnosi, la terapia iniziale è la psicoterapia cognitivo-comportamentale. Se i ragazzi non rispondono o si ritiene ci sia un rischio suicidario elevato, si parte con i farmaci». Un’iniziativa che non si prende a cuor leggero, perché in un cervello ancora in fase di sviluppo l’esposizione a queste molecole può anche modificare l’assetto generale della persona. «Proprio per questo stiamo sempre attenti al rapporto rischio-beneficio, e rivalutiamo i pazienti con follow-up ravvicinati e completi» afferma Veredice. «Dapprima si utilizzano stabilizzatori dell’umore - tra cui anche il litio, o antipsicotici a basso dosaggio. In alternativa, si può optare per gli antidepressivi Ssri, ossia gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina». Rispetto a qualche anno fa, quando si somministravano psicofarmaci pesanti anche ad adolescenti con una diagnosi di disturbo dell’attenzione, oggi c’è una maggiore sensibilità. Ma se è vero che le diagnosi precoci aiutano ad affrontare il disagio per tempo, c’è un altro problema: il rischio di suicidio. «L’ideazione suicidaria è sempre più frequente nei ragazzi» conclude Veredice. «E davanti a un paziente che sta troppo male, i farmaci sono la scelta più corretta».

Importante è imparare a riconoscere i segnali del «male»: il rendimento scolastico che scende, il rifiuto di contatti sociali, l’irritabilità. «Già a 11 anni manifestano disturbi ossessivo-compulsivi. A quel punto diventa fondamentale, da parte dei genitori, non sottovalutare il problema» avverte Daniela Chieffo, direttrice del reparto di Psicologia clinica all’IRCCS Policlinico Gemelli. «Avere un figlio con depressione è un enorme dolore, vederlo sgretolarsi smuove dinamiche e sofferenze nell’intera famiglia. Il senso di colpa può diventare opprimente». E non è certo (solo) a causa del Covid, ma della «nuova» mente dei ragazzi, infinitamente più sensibili rispetto alle generazioni precedenti. «Gli adolescenti di oggi» continua Chieffo «hanno una mente digitale, ma anche assai sensibile. Già a partire dai 10 anni presentano pensieri articolati che vent’anni fa potevano essere quelli dei giovani adulti». Fragili, sensibili appunto, esposti agli stravolgimenti del tempo e del mondo che gli abbiamo consegnato: una generazione da salvare, prima che sia tardi.