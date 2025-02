Quarticciolo, blitz contro droga e sfratti. Centinaia le forze dell'ordine coinvolte

Questa mattina al Quarticciolo è andato in scena un blitz delle forze dell’ordine. Centinaia tra militari, vigili urbani e poliziotti hanno eseguito controlli antidroga ed eseguito sfratti. I lotti popolari sono stati setacciati in lungo e largo. L’obiettivo è sgominare il fenomeno dello spaccio di crack e cocaina. I pusher, per lo più immigrati, ormai tengono in ostaggio un intero quartiere. Ci troviamo nel quadrante Est della Capitale. Nelle scorse settimane i residenti hanno assistito a scene da banlieue francese. Agenti sono stati accerchiati e aggrediti con lo spray urticante da spacciatori e vedette solo per aver svolto il loro lavoro. Ossia fermare le attività illecite, svolte alla luce del sole per le strade della periferia romana.

Sulla questione si è espressa anche la premier Giorgia Meloni. Si sta valutando la possibilità di applicare il modello Caivano. Che comporterebbe una militarizzazione dell’area. Gli accertamenti della polizia locale mirano a contrastare anche il fenomeno delle occupazioni abusive. Altri controlli sono stati possibili ricorrendo ai posti di blocco. Diversi gli automobilisti fermati. L’operazione ha coinvolto 200 agenti della polizia locale dell’Unità Sicurezza ed Emergenziale, del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana e del V Gruppo Prenestino e Casilino. Le forze dell’ordine sono state schierate nel quadrante che comprende viale Palmiro Togliatti, via Prenestina e via Molfetta.