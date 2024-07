Il caso Evan Gershkovich: un’ingiustizia inaccettabile

La condanna del giornalista americano Evan Gershkovich, corrispondente del Wall Street Journal, a 16 anni di reclusione in una colonia penale russa, ha scatenato una reazione di indignazione globale. Accusato di spionaggio, Gershkovich è stato arrestato a Ekaterinburg nel marzo 2023 e da allora ha trascorso quasi 16 mesi in detenzione. Questa vicenda non solo solleva gravi interrogativi sulla libertà di stampa, ma evidenzia le continue tensioni politiche tra Russia e Occidente.

Il tribunale regionale di Sverdlovsk ha giudicato Gershkovichcolpevole di spionaggio, un’accusa che il giornalista ha sempre respinto. Durante il processo, condotto a porte chiuse, non è stata fornita alcuna prova pubblica a sostegno delle accuse. Questa mancanza di trasparenza ha alimentato le preoccupazioni sul carattere politico del procedimento.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che Washington sta facendo pressioni per il rilascio di Gershkovich, affermando che “il giornalismo non è un crimine”. Biden ha sottolineato l’ingiustizia della detenzione di Gershkovich e ha promesso di continuare a lottare per la sua liberazione. “Non c'è dubbio che la Russia stia detenendo Evan ingiustamente. Continueremo a lavorare instancabilmente per riportarlo a casa e per difendere la libertà di stampa in tutto il mondo. Non permetteremo che giornalisti siano incarcerati per aver fatto il loro lavoro, ovunque essi siano”, ha aggiunto Biden in una dichiarazione appassionata.

Anche il primo ministro britannico Keir Starmer ha condannato la sentenza, definendola “spregevole” e un chiaro esempio del disprezzo russo per la libertà dei media. “La condanna del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich è assolutamente spregevole e serve solo a sottolineare l’assoluto disprezzo della Russia per la libertà dei media. Il giornalismo non dovrebbe mai essere considerato un crimine. Evan Gershkovichdeve essere rilasciato immediatamente e senza condizioni. La comunità internazionale deve unirsi e fare pressione sulla Russia affinché cessi queste pratiche oppressive”, ha scritto Starmer su X.

Roberta Metsola, capo del Parlamento europeo, ha descritto la condanna come “l’antitesi della giustizia” e ha chiesto il rilascio immediato del giornalista. “La condanna a 16 anni di carcere contro Evan Gershkovich rappresenta l’antitesi della giustizia. Questo è chiaramente un processo politico e fasullo. Il giornalismo non è un crimine, e ogni giorno che Evan trascorre in prigione è un giorno di troppo. Chiediamo con forza il suo rilascio immediato e incondizionato. L’Unione Europea non resterà in silenzio di fronte a tali ingiustizie”, ha dichiarato Metsola.

Josep Borrell, responsabile della politica estera dell’Unione Europea, su X ha accusato la Russia di politicizzare il suo sistema legale. “La sentenza contro Evan Gershkovich è una dimostrazione chiara di come la Russia stia utilizzando il suo sistema legale per scopi politici. Condanniamo fermamente questa decisione e continueremo a sostenere Evan e la sua famiglia in ogni modo possibile. La libertà di stampa è un pilastro fondamentale delle società democratiche e deve essere difesa a ogni costo”, ha affermato Borrell.

Secondo le autorità russe, Gershkovich sarebbe stato colto in flagrante mentre raccoglieva informazioni su una fabbrica di carri armati per conto della CIA. Tuttavia, il processo si è svolto in un clima di estrema segretezza, rendendo impossibile una verifica indipendente delle prove.

Il Wall Street Journal e il governo americano hanno denunciato il caso come politicamente motivato. Il giornale ha definito la sentenza “vergognosa e infamante”, ribadendo che Gershkovichstava semplicemente svolgendo il suo lavoro di giornalista. “Evan ha trascorso 478 giorni in prigione, detenuto ingiustamente, lontano dalla sua famiglia e dai suoi amici, impossibilitato a riferire, tutto per aver fatto il suo lavoro di giornalista. Questa sentenza è una vergogna e un oltraggio alla giustizia. Faremo tutto il possibile per garantire il rilascio di Evan e continueremo a sostenere la sua famiglia in questo momento difficile. Il giornalismo non è un crimine e non ci fermeremo finché non sarà rilasciato”, hanno ribadito in un comunicato l’editore del Wall Street Journal Almar Latour e il caporedattore Emma Tucker.

La vicenda di Gershkovich si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra Russia e Occidente. La detenzione di cittadini americani in Russia viene vista come una leva per costringere i governi occidentali a rilasciare detenuti russi. Tra i nomi menzionati per un possibile scambio di prigionieri c’è quello di Vadim Krasikov, un assassino dell’FSB condannato all’ergastolo in Germania.

Il presidente russo Vladimir Putin ha lasciato intendere che sta cercando la liberazione di Krasikov, definendolo un patriota russo. Tuttavia, le trattative tra Washington e Mosca sembrano essere in una fase di stallo, con entrambe le parti che mantengono una posizione di fermezza. “Vadim Krasikov è un patriota russo e la sua liberazione è una priorità per la Russia. Le trattative devono essere condotte con discrezione e rispetto reciproco. Solo attraverso un dialogo costruttivo possiamo trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti”, ha dichiarato Putin in un’intervista.

Entrambi i candidati alla presidenza degli Stati Uniti hanno affermato che garantire il rilascio di Gershkovich è una priorità. L’amministrazione di Joe Biden ha affermato di essere in trattative con Mosca da più di un anno per cercare di mediare un accordo. “Non c’è niente di più importante che riportare Evan a casa sano e salvo. Stiamo lavorando duramente e utilizzeremo ogni risorsa a nostra disposizione per garantirne la liberazione”, ha detto Biden.

Il rivale di Biden, Donald Trump, ha usato la mancanza di progressi come munizioni, promettendo che Gershkovich sarebbe stato “rilasciato quasi immediatamente” se fosse eletto. “Vladimir Putin, presidente della Russia, lo farà per me, ma non per nessun altro, e noi non pagheremo niente!”, aveva scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social a fine maggio. Ma il Cremlino ha prontamente negato di aver avuto qualsiasi contatto con Trump sulla questione, affermando che i colloqui avrebbero potuto avere successo solo se condotti “in modo assolutamente discreto”, in un apparente colpo al repubblicano scatenato.

Un altro nome spesso menzionato in relazione ad un possibile scambio di prigionieri è quello dell’eminente critico del Cremlino e doppia cittadinanza russo-britannica Vladimir Kara-Murza, che è stato incarcerato in Russia per tradimento. I sostenitori di Kara-Murza hanno lanciato l’allarme nelle ultime settimane dopo che il politico dell’opposizione, che soffre di gravi problemi di salute dopo due tentati avvelenamenti, sarebbe stato trasferito in un ospedale, dove gli è stata negata qualsiasi visita dei suoi avvocati.

Il caso di Evan Gershkovich non è solo una questione di ingiustizia personale, ma rappresenta un attacco diretto alla libertà di stampa. Il giornalismo svolge un ruolo cruciale nella società, informando il pubblico e tenendo i potenti sotto controllo. Quando un giornalista viene incarcerato per aver svolto il proprio lavoro, si mette a rischio l’intera professione e il diritto del pubblico a essere informato. La condanna di Gershkovich è un chiaro esempio di come la libertà di stampa in alcuni paesi sia fortemente minacciata. La comunità internazionale deve continuare a fare pressione per il suo rilascio e per garantire che i giornalisti possano svolgere il loro lavoro senza timore di persecuzioni. In un mondo in cui le informazioni sono una risorsa vitale, proteggere chi le raccoglie e le diffonde è più importante che mai.