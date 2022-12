Papa Francesco chiede di pregare per Benedetto XVI, molto malato

Papa Benedetto XVI sarebbe gravemente malato, già ad agosto circolava voce dell'aggravarsi del suo stato di salute. Lo scorso 16 aprile ha compiuto 95 anni e oggi è assistito dalle Memores Domini e dal segretario personale.



In mezzo ai saluti ai fedeli italiani a fine udienza generale, distaccandosi dal testo scritto, Papa Francesco, guardando i presenti in Aula Paolo VI, ha affidato loro una intenzione ben precisa: «Una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che è molto ammalato e nel silenzio sta sostenendo la Chiesa» ha detto il Pontefice, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine.