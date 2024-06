Paura di volare - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore - Il nemico degli intellettuali «firma appelli»



Viaggiare in aereo. Un'estate turbolenta

C'è è stato un tempo in cui gli intellettuali passavano il loro tempo a firmare appelli. Scrittori, giornalisti e docenti universitari avevano la sottoscrizione facile. Bastava che in due o tre sposassero una causa e il passaparola era garantito, così come la sigla sotto il manifesto. A volte non era neppure chiaro quale fosse la causa sposata, né chi fosse il beneficiario dell’istanza, ma a rassicurare bastava la garanzia dei primi firmatari. Così, pare, fu sottoscritto il manifesto killer che qualcuno considera la condanna a morte del commissario Luigi Calabresi.

Volare non è mai stato così complicato. Tra tariffe incomprensibili, supplementi per qualsiasi servizio, compagnie low cost che non lo sono, tratte cancellate all’ultimo minuto e ritardi, saranno vacanze difficili. Sempre sperando che il bagaglio arrivi a destinazione..





EuroGiorgia

L’asse franco-tedesco, che ha stabilito per anni i destini Ue, si è sgretolato alle recenti elezioni. Lo spostamento a destra è chiaro e un nuovo assetto si sta profilando. Al centro, l’unico presidente del Consiglio in carica a venire pienamente confermato: Giorgia Meloni. Ecco come, tra alleanze e strategie, punta a diventare la nuova Lady di ferro del continente.





Estatech

Oggetti a prova di mare, che non temono l’acqua e accendono il divertimento tra le onde o in piscina. Strumenti evoluti per mantenersi in forma, per concedersi qualche eccesso calorico. Cervelloni portatili con cui rimanere connessi dappertutto, prolungando il soggiorno lontano da casa. E poi gli alleati geniali che liberano tempo, così da dedicarlo al meritato riposo o alle proprie passioni. Il meglio della tecnologia formato vacanza.