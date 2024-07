Green. Non è una transizione per poveri - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore - Un inganno a 30 all'ora



La vita Green presenta il conto

Anni fa, durante un viaggio aereo tra Roma e Milano, un ingegnere mi spiegò che la guerra alle auto condotta da alcuni sindaci in nome della difesa dell’ambiente e della qualità dell’aria che respiriamo era una stupidaggine. «Vede» mi spiegò, «ho controllato l’inquinamento in città e ho scoperto che i livelli peggiori si registrano nei quartieri in cui ci sono vecchi impianti di riscaldamento». Ricordo che mi citò il caso di Città Studi, zona universitaria, accusando la caldaia di un ateneo. «Lì» mi disse, «l’aria è più inquinata che a Malpensa, aeroporto da cui in determinati giorni e in certi periodi partono anche 900 aerei». Del resto, continuò, «il problema delle auto non si risolve rallentandone la circolazione, in quanto più fai circolare piano i veicoli, più aumenti le emissioni».

Dal cibo biologico all’efficienza energetica per le case, dai viaggi in aereo agli abiti in fibra riciclata. Vivere in linea con i dettami della sostenibilità ha un costo molto elevato. Che la gran parte dei cittadini europei non si può permettere. Un onere destinato ad abbattersi su tutti e che aumenterà ancora di più il divario sociale nel Vecchio continente.







Gli Euro Improbabili

Da Ilaria Salis a Mimmo Lucano, a Carola Rackete. L’assortito gruppo di sinistra The Left al Parlamento Ue include poi «pasionarie» iberiche un po’ manesche ed esponenti pro-Hamas francesi, oltre al super agitatore Jean-Luc Mélenchon. Ma il tocco di raffinatezza politica è la nuova pattuglia 5 Stelle...





Così lo sport italiano gareggerà con il mondo

Il possibile record di medaglie, le discipline più promettenti, una grande voglia di rivincita. A pochi giorni dalla cerimonia inaugurale, il presidente del Coni Giovanni Malagò racconta le Olimpiadi. Quelle della svolta.