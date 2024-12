Inaugurato dal Premio Nobel Bouchamaoui il nuovo anno accademico della Universitas Mercatorum

All’interno del panorama delle università telematiche italiane, la Universitas Mercatorum rappresenta certamente una realtà affermata e all’avanguardia.

Un ateneo digitale al servizio delle imprese e del capitale umano del Paese. L’Universitas Mercatorum (Università delle Camere di Commercio Italiane), facente capo al gruppo Multiversity, ha inaugurato oggi l’Anno Accademico 2024-2025. Anno che si prospetta all’insegna dell’innovazione e dell’impegno nei confronti delle grandi transizioni del nostro tempo.

La cerimonia di apertura si è tenuta nella Galleria del Cardinale di Palazzo Colonna, presieduta dal Magnifico Rettore dell’Ateneo digitale, Giovanni Cannata ed è stata aperta da Luciano Violante, Presidente di Multiversity, Fabio Vaccarono, CEO di Multiversity e Presidente dell’Universitas Mercatorum, e Andrea Prete, Presidente di Unioncamere. L’imprenditrice tunisina Ouided Bouchamaoui, già Premio Nobel per la pace nel 2015, ha svolto la Lectio Magistralis dal titolo “Formazione, economia e istituzioni per la stabilità e la pace nel bacino del Mediterraneo”.

“Il nostro Ateneo, nato dalle imprese e per le imprese, contribuisce con convinzione alla riduzione delle disuguaglianze educative e sociali, puntando su una formazione digitale inclusiva e sulla qualità della ricerca” ha sottolineato il Rettore Cannata. “La presenza di M.me Ouided Bouchamaoui, Premio Nobel per la Pace, ci ricorda l’importanza della formazione come strumento di dialogo e stabilità, con uno sguardo sempre rivolto alla promozione di una società più giusta e democratica. A tutti i nostri studenti, veri protagonisti di questo viaggio, auguro di affrontare questo nuovo anno con passione e determinazione”.

Ha chiuso la cerimonia di inaugurazione Bouchamaoui, che ha sottolineato come “l'istruzione e il dialogo siano strumenti fondamentali per plasmare il futuro del Mediterraneo”, rimarcando che “le università devono adattarsi per rispondere alle sfide del nostro tempo”, in particolar modo quelle digitali, che superano i confini e coinvolgono studenti, ricercatori e professori da tutto il mondo, università digitali trascendono i confini, riunendo studenti, educatori e ricercatori provenienti da tutto il mondo.