Nucleare, turismo, agricoltura. Si conclude a Matera «Panorama on the Road»

“Dell’Italia raccontiamo spesso storture e criticità che la politica, soprattutto nel passato, ha contribuito a peggiorare. Ma il nostro è anche un Paese che esprime un tessuto imprenditoriale straordinario e territori con un potenziale unico, che sono riusciti a prosperare nonostante tutto. Con Panorama on the Road vogliamo esplorare le peculiarità di questi territori, attraverso un confronto tra i protagonisti della politica ed economia locale con quelli nazionali per far emergere quali sono le sfide cruciali per il nostro futuro e come possiamo affrontarle per non venirne travolti, ma anzi, uscirne rafforzati". Così commenta Maurizio Belpietro, direttore di Panorama

Si è conclusa a Matera la prima tappa di Panorama on the Road, il format itinerante del settimanale diretto da Maurizio Belpietro. Attraverso dialoghi e interviste con esponenti di spicco della politica e dell’imprenditoria, l’iniziativa porta nei luoghi simbolo della nostra Penisola riflessioni sui temi più rilevanti dell’attualità e sulle sfide che attendono il futuro del Paese. Il viaggio ha preso il via dalla città lucana, patrimonio dell’UNESCO, con un evento che ha saputo coniugare approfondimenti di alto livello e una cornice suggestiva come quella dell'Alvino Relais.

Un viaggio tra territori, identità e prospettive per il futuro

La prima tappa, svoltasi il 23 novembre, ha dato avvio a una serie di appuntamenti che attraverseranno alcuni tra i luoghi più affascinanti d’Italia, ponendo l’accento sulle peculiarità dei singoli territori. L’obiettivo è evidenziare come le specificità locali, pur nella loro diversità, contribuiscano a delineare un sistema Paese capace di affrontare le sfide cruciali che lo attendono.

L’evento, trasmesso in diretta streaming e ancora disponibile sulla pagina Facebook di Panorama, è stato un susseguirsi di interventi prestigiosi e dibattiti su tematiche centrali.

Gli interventi: politica, agricoltura e geopolitica

Ad aprire la giornata è stata l’intervista del direttore Maurizio Belpietro al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Successivamente, l’attenzione si è spostata sull’agricoltura del futuro, con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervistato da Belpietro, seguito dal dialogo con Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, moderato dalla giornalista Sabrina Scampini.

Un altro tema di grande rilievo è stato affrontato nel panel dedicato a Trump 2.0: come la politica sui dazi del Tycoon potrebbe impattare su UE e Made in Italy. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha discusso con Belpietro le implicazioni geopolitiche e commerciali della futura linea degli Stati Uniti. Nel corso della giornata, Sabrina Scampini ha poi moderato il confronto tra Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole della Regione Basilicata, e Francesco Somma, Presidente di Confindustria Basilicata.

Economia ed energia: il focus finale

La sessione conclusiva, intitolata Investimenti, energia. Tra PNRR e prossima Finanziaria, è stata dedicata all’economia e alla sostenibilità. Ad aprire il dibattito è stata l’intervista del direttore Belpietro al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. L’evento si è poi chiuso con un confronto tra Paolo Gencarelli, Responsabile Immobiliare di Poste Italiane, e Nicola Lanzetta, Head of Italy di Enel, moderato da Sabrina Scampini.

Con questa prima tappa, Panorama on the Road ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di trasformare il dialogo in uno strumento di analisi profonda, portando il dibattito sulle grandi questioni italiane nei luoghi simbolo della bellezza e della storia del Paese.









ASCOLTA QUI L'INTERVISTA AL MINISTRO PICHETTO FRATIN













ASCOLTA QUI L'INTERVISTA AL MINISTRO LOLLOBRIGIDA









ASCOLTA QUI L'INTERVISTA AL MINISTRO URSO