Neonata rapita a Cosenza. Moses da Vespa: «Mia moglie ha fatto tutto da sola»

Rosa Vespa ha «fatto tutto da sola»: da sola ha rapito una neonata di appena un giorno in una clinica. Da sola ha finto una gravidanza per nove mesi e anche un parto. Acqua Omogo Chiediebere Moses lo ha ribadito in modo deciso rispondendo alle domande di Bruno Vespa durante la trasmissione “Cinque minuti”, andata in onda questa sera dopo il tg delle 20 su Raiuno. Il quarantatreenne, originario della Nigeria, parla per la prima volta dopo la sua scarcerazione avvenuta sabato scorso. Dalla festa per l’arrivo a casa di un figlio (mai nato) si è ritrovato, dopo poche ore, rinchiuso in una cella del carcere di Cosenza. Lui e sua moglie Rosa Vespa sono stati arrestati per il rapimento di una neonata. La piccola Sofia era nella clinica “Sacro Cuore” con un solo giorno di vita. La cinquantaduenne l’ha portata via assieme al marito che pensava che quella bimba, vestita da maschietto, fosse suo figlio. I giudici hanno confermato il carcere per Rosa e hanno creduto al marito che ha sempre detto di essere all’oscuro del rapimento. Tutta Italia, però, dal 21 gennaio si chiede come sia possibile che lui non si fosse accorto di nulla per nove mesi. Moses ha evidenziato che «è stato troppo difficile» non crederle perché si conoscono da tantissimo tempo. «Stiamo insieme – ha detto Moses – da tredici anni, tre di matrimonio e dieci di fidanzamento. Lo scorso maggio, quando stavo per partire per il funerale di mia mamma, lei mi ha detto di essere incinta. Quando sono tornato ad agosto ho visto che la pancia era cresciuta. Ho visto tutte le analisi. Anche mia suocera, che viveva con noi, non si è accorta di nulla». Moses ha ribadito che sua moglie «ha fatto tutto da sola». Eppure gli inquirenti stanno indagando senza tralasciare nulla, alla ricerca anche di eventuali complici della donna.