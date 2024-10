Milano Cortina 2026: Come acquistare i biglietti

La macchina organizzativa di Milano Cortina 2026 è già in moto, e uno dei momenti simbolicamente più attesi è senza dubbio l’apertura delle vendite dei biglietti per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Sì, perché i Giochi Olimpici invernali tornano in Italia dopo ben 20 anni: l’ultima edizione è stata quella di Torino 2006, la cui eredità si incarna nel trionfo di Milano Cortina nella gara per ospitare la massima kermesse dello sport nella neve. La prevendita durerà fino a venerdì 15 aprile. Non si può mancare l’occasione di vedere dal vivo uno degli eventi sportivi più prestigiosi del panorama internazionale sotto molti punti di vista: dal 6 al 22 febbraio 2026 oltre 3.500 atleti si sfideranno sulle nevi italiane.

Come acquistare i biglietti: la piattaforma ufficiale

Per avere la possibilità di assistere a uno degli eventi di Milano Cortina 2026, il primo passo è la registrazione sulla piattaforma ufficiale del ticketing, disponibile all’indirizzo tickets.milanocortina2026.org. Registrarsi è già possibile, ed è il passaggio fondamentale per partecipare alla prima fase di vendita. Una volta iscritti, gli utenti entreranno in un sistema di sorteggio che determinerà la finestra temporale in cui sarà possibile acquistare i biglietti.

Questa modalità, usata anche in eventi di grande portata come le Olimpiadi passate, garantisce un processo più ordinato per l’assegnazione dei biglietti e assicura una distribuzione equa delle opportunità di acquisto.

Prezzi e disponibilità: le fasce di costo

Un aspetto chiave di Milano Cortina 2026 è l’attenzione all’accessibilità economica. I prezzi per i biglietti dei Giochi Olimpici partiranno da 30 euro, con oltre il 20% delle disponibilità di biglietti venduti a meno di 40 euro. Più della metà dei biglietti (il 57%) sarà sotto i 100 euro, offrendo una gamma di opzioni per tutti i budget. I prezzi variano a seconda delle discipline e delle fasi delle competizioni, con le finali che tendenzialmente avranno un costo più elevato.

Per quanto riguarda i Giochi Paralimpici, in programma dal 6 al 15 marzo 2026, sono previste agevolazioni per facilitare la partecipazione del pubblico. I biglietti per gli Under 14 partiranno da 10 euro, mentre circa l’89% dei biglietti per l’intera rassegna paralimpica sarà disponibile a meno di 35 euro, sottolineando l’impegno del Comitato Organizzatore nel rendere lo sport accessibile a tutti.

Tempistiche e fasi della vendita

Il processo di vendita sarà suddiviso in diverse fasi per gestire la grande domanda. La vendita al pubblico dei biglietti per i Giochi Olimpici inizierà ufficialmente a febbraio 2025, mentre quella per i Giochi Paralimpici seguirà a marzo 2025. Tuttavia, per coloro che desiderano assicurarsi i biglietti migliori, è consigliabile registrarsi già ora sulla piattaforma e partecipare al sorteggio, che garantirà l’accesso anticipato alla prima finestra di vendita.

Una volta assegnata la finestra temporale, sarà possibile acquistare i biglietti direttamente tramite la piattaforma online. Per chi effettuerà l'acquisto entro maggio 2025, ci saranno anche offerte Early Bird, con sconti su alcune sessioni specifiche.

Vendita libera e senza sorteggio

A partire da aprile 2025, la vendita dei biglietti sarà aperta a tutti, senza più necessità di partecipare al sorteggio. In questa fase, i biglietti saranno acquistabili in base alla disponibilità residua, e non ci saranno turni d’acquisto predefiniti, rendendo più semplice l’accesso ai posti ancora disponibili.

Biglietti digitali e modalità di pagamento

In linea con le più moderne pratiche di ticketing, tutti i biglietti per Milano Cortina 2026 saranno digitali, il che significa che verranno emessi in formato elettronico e saranno accessibili tramite dispositivi mobili. Questo sistema non solo semplifica la gestione e l’accesso agli eventi, ma riduce anche l’impatto ambientale.

Inoltre, in virtù della lunga partnership tra Visa e i Giochi Olimpici e Paralimpici, Visa sarà il metodo di pagamento ufficiale per l’acquisto dei biglietti. Gli utenti che dispongono di carte Visa potranno quindi beneficiare di un processo di pagamento rapido e sicuro.

Programma Hospitality e sicurezza negli acquisti

Oltre alla classica vendita dei biglietti, per chi desidera vivere un'esperienza esclusiva ci sarà il Programma Hospitality, che permetterà di acquistare pacchetti comprensivi di biglietti per le competizioni e servizi aggiuntivi, come accesso a lounge VIP e altre esperienze riservate.

È importante sottolineare che i biglietti e i pacchetti ospitalità saranno venduti solo tramite i canali ufficiali. Il Comitato Organizzatore mette in guardia contro l’acquisto da siti non autorizzati, poiché tali biglietti potrebbero non essere validi o potrebbero essere annullati in base ai termini e condizioni del Comitato stesso.