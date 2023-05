Studente 16 enne accoltella professoressa in classe ad Abbiategrasso

Attimi di terrore stamane in una scuola di Abbiategrasso dove uno studente ha ferito con un coltello alla testa e ad un braccio un'insegnante; poi con una pistola finta ha minacciato i compagni di classe.

La professoressa ferita nell'Istituto Emilio Alessandrini, di Abbiategrasso (Milano), è stata ricoverata all'ospedale di Legnano in codice giallo. Secondo quanto riferito dal 118 ha riportato una ferita da taglio a un avambraccio e una più superficiale alla testa. L'assalitore, uno studente 16enne, è stato trasportato all'ospedale San Carlo di Milano con lievi lesioni. La professoressa, una donna di circa 50 anni, non è in gravi condizioni, mentre lo studente, un 16enne, avrebbe riportato a sua volta leggere ferite.

I carabinieri stanno sentendo il ragazzo che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe anche minacciato i compagni con una pistola giocattolo, intimando loro di uscire. Non si sa ancora, al momento, se prima o dopo il ferimento della donna. Non si conoscono al momento le ragioni di questa terribile aggressione, ma sembrerebbe che sia scaturita in seguito a un brutto voto (un 5) di un'interrogazione, più altre 4 note sul registro assegnate all'aggressore dalla professoressa.