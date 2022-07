I meme più divertenti della strategia sbagliata dalla Ferrari in Ungheria

La ferrari ha colpito ancora, in senso negativo. Dopo Montecarlo anche la gara di Ungheria è stata rovinata e forse regalata a Verstappen con l'ennesimo errore di strategia del muretto della Rossa. Richiamare Leclerc comodamente in testa mettendogli le inutilizzabili gomme bianche è stata una mossa folle, inspiegabile e alla fine smentita dalla stessa Ferrari che pochi giri dopo ammetteva lo sbaglio richiamando per una terza sosta il monegasco. Ma ormai la frittata era fatta.

I social ovviamente si sono scatenati, chi con rabbi, chi utilizzando l'ironia, con alcuni meme davvero spassosi.