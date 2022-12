Nella replica al Senato in vista del consiglio europeo di domani Giorgia Meloni ha attaccato il Movimento 5 Stelle sulla loro posizione ormai anti-Ucraina "come pensate di convincere Putin a dialogare per la pace? Gli volete proporre in cambio un bel Reddito di Cittadinanza? Non credo basti..». La frase è stata accolta con una fragorosa risata dall'aula di Palazzo Madama