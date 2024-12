La cura per non perdere la testa - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

«Giorni fa ho letto che la Chiesa di Svezia è stata incaricata dall’Agenzia nazionale per le emergenze civili di prepararsi alla possibilità di seppellire 30 mila persone in caso di guerra. Sì, avete capito bene: il Paese che della neutralità ha fatto una bandiera non esclude un conflitto con decine di migliaia di vittime...»



La politica fa 2025

Una Sinistra che urla ma con poca sostanza. I compagni della coalizione di Centrodestra, litigiosi però uniti. L’Europa e gli americani che danno credito. Nell’anno che arriva, l’esecutivo di Giorgia Meloni può davvero cambiare verso al Paese.

2024: un anno vissuto pericolosamente

I conflitti aperti, l’Europa indebolita, la crisi economica anche in Germania, le inchieste a Milano, un «Green deal» che, a partire dall’auto elettrica, è difficile da proseguire. Ecco le vicende cruciali degli ultimi 12 mesi, raccontate da Panorama. E che nel 2025 promettono ulteriori – e decisivi – sviluppi.

Gli attimi fuggenti di Carlo Orsi

Dagli esordi degli anni Sessanta agli scatti più recenti, spaziando dai ritratti alla pubblicità, dalla moda ai reportage, la bella mostra in corso a Palazzo Morando di Milano (fino al 2 febbraio), curata da Giangiacomo Schiavi e Giorgio Terruzzi con la consulenza di Silvana Beretta, è un viaggio per immagini attraverso la carriera e la vita di Carlo Orsi (1941-2021), fotografo originale e poliedrico legatissimo alla sua Milano, protagonista assoluta di molte dei suoi più celebri scatti in bianco e nero. Sono esposte oltre 140 opere quasi tutte vintage, provenienti dall’Archivio personale dell’autore e stampate sotto la sua attenta supervisione.