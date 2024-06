La Capitale della Mafia - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore - I «senza vergogna» della candidatura



Sono passate sotto silenzio le frasi con cui Ignazio La Russa ha commentato l’elezione di Ilaria Salis. Il presidente del Senato, a proposito della neoparlamentare europea, ha detto che «la candidatura per far scarcerare le persone non appartiene alla democrazia». Difficile dargli torto,

Dopo il voto/1 - E l’Europa fa marcia indietro sul Green Deal

Le elezioni europee hanno assestato un sonoro colpo alle forze che sostenevano gli ideologismi verdi. E ora, su molti temi, a partire da auto e abitazione, occorre un bagno di realtà da parte del prossimo esecutivo.

Dopo il voto/2 - Con l’Euro impantanato

Nel Vecchio continente si scontrano due concezioni economiche, espresse da due debolezze politiche: la francese e la tedesca. Intanto, la Bce sbaglia le strategie sui tassi. E l’Italia? Nell’incertezza generale ha alcuni spazi di manovra... da sfruttare.

Imam d'Italia - I predicatori della porta accanto

Sono migliaia i religiosi islamici che, nel nostro paese, indottrinano la popolazione musulmana. E spesso non è di pace che parlano. Proclami pericolosi che hanno presa tra i più giovani.

L'oro africano della Wagner

Con la forza delle armi, i mercenari «di Stato» russi allargano i loro business e la loro influenza in molti Paesi del Continente nero, a cui sottraggono miliardi di dollari in risorse preziose. Proventi utili a finanziare la guerra in Ucraina.

Spiagge di lusso

Da quella di Dolce e Gabbana e della Langosteria a Paraggi, all’Excelsior di Venezia. Viaggio negli stabilimenti ultra chic d’Italia.