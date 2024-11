L'oro di Trump - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

«Da quando è scoppiato il caso del trasferimento dei migranti, la sinistra a testate unificate sostiene che i giudici non possono fare altro che applicare la sentenza della Corte di giustizia europea, disapplicando la legge italiana. Io pensavo che i tribunali in realtà dovessero soltanto attenersi alle norme votate dal Parlamento, perché nella logica della separazione dei poteri tocca alle Camere legiferare, non certo alle toghe attraverso le sentenze. Ma per opinionisti e post comunisti (a volte sono la stessa cosa), i giudici possono sottrarsi all'obbligo di applicare la legge in forza di dispositivi superiori, vale a dire che possono scegliersi le norme che più si confanno al loro orientamento...»

Il mondo secondo Trump

Interessi comuni nell'economia e nella difesa. E poi controllo dell'immigrazione. Il 47esimo Presidente degli Stati Uniti avrà un dialogo necessario con l'Europa. Anche per allentare le tensioni con la Russia e il Medio Oriente.

Alluvione. Il cambiamento climatico non è una scusa

Nonostante gli allarmi sulla manutenzione dei fiumi e sull'incuria, la Regione Emilia-Romagna, da sempre guidata dalla sinistra, ha fatto orecchie da mercante. Parlano i documenti.

Così aggirano la legge contro l'utero in affitto

Da chi si trasferirà all'estero per tutto il tempo necessario, a chi adotterà il figlio «surrogato» del partner. Ecco come le coppie ricorrono ancora alla gestazione per altri.

Passaggi in India

I colori abbaglianti e la caotica quotidianità dell'India si trovano nelle straordinarie immagini della fotografa croata (ma italiana di adozione) Ivana Sunjic che, a una carriera di manager di successo, ha preferito la fotografia sotto la guida di un maestro d'eccezione: Steve McCurry. A ospitare la prima mostra italiana della Sunjic è la pinacoteca Albertina di Torino che, negli spazi della Rotonda del Talucchi (sino all'8 dicembre) espone 80 scatti, potenti che raccontano uno dei Paesi più affascinanti e contraddittori del mondo.