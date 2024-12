L'Italia padrona del tennis: le finali della Davis da noi fino al 2027

Non solo Jannik Sinner, non solo Jasmine Paolini e i rispettivi compagni che hanno portato le nazionali azzurre in cima al mondo. Il tennis italiano si sta prendendo tutto, in campo e a livello organizzativo. Un'età dell'oro senza precedenti che certifica lo sfondamento dell'industria della racchetta, trainata dal numero del mondo (in attesa di giudizio da parte del TAS di Losanna per la vicenda del doping) e supportata da investimenti che ci rendono il centro di tutto.

La notizia è che l'Italia si è aggiudicata l'organizzazione delle Final Eight di Coppa Davis con un contratto pluriennale che scadrà nel 2027. La prima sede designata è Bologna, che ha già ospitato i gironi eliminatori, ma il progetto potrebbe poi coinvolgere anche Torino e Milano. Coppa Davis che si aggiunge alle ATP Finals prorogate fino al 2030 dopo l'enorme successo delle ultime due edizioni torinese: resteranno in Piemonte almeno fino al 2027, poi si vedrà.

Un risultato straordinario, quello ufficializzato dall'ITF dopo che alcuni rumors avevano lanciato la candidatura italiana. Sulla Coppa Davis avevano messo gli occhi mercati molto ricchi ed attrattivi dal punto di vista delle partnership commerciali come la Cina e l'Arabia Saudita, già respinta al mittente per le Finals. L'Italia è riuscita a superare la concorrenza e a portare a casa la Davis che ha conquistato nel 2023 e 2024 dopo un digiuno che durava da quasi mezzo secolo.

TESSERATI E GIRO D'AFFARI: L'INDUSTRIA DEL TENNIS IN ITALIA