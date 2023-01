Demiral o Mavropanos: l'Inter cerca il dopo Skriniar

Il caso Skriniar sarà risolto definitivamente solo nelle ultime ore del calciomercato invernale 2023. Il difensore slovacco ha l'accordo con il Psg e a giugno sarà in scadenza di contratto, nessuna chance che rinnovi con l'Inter che ha ricevuto un'offerta dal club parigino ed è a caccia del nome che serve per prendere il posto dell'ormai ex capitano nel cuore della difesa di Simone Inzaghi.

Due le candidature forti: Merih Demiral, centrale dell'Atalanta valutato 20 milioni di euro, e Konstantinos Mavropanos, titolare dello Stoccarda. Nel caso del turco c'è un problema nella formula perché l'Atalanta non accetta il prestito senza obbligo di riscatto che, invece, è la linea imposta dall'Inter per sopportare la valutazione complessiva da 20 milioni di euro. Per Mavropanos, invece, bisogna superare le diffidenze dello Stoccarda che si dovrebbe privare di un giocatore chiave nel mezzo della stagione.