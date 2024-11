Cinema muto e musica dal vivo al Palazzetto Bru Zane di Venezia

In quella meraviglia veneziana un po’ nascosta del Palazzetto Bru Zane, Centre de musique romantique française (ha ospitato di recente il primo festival dedicato al violoncello), un palazzo di fine Seicento tra le calli di San Polo, con affreschi di Sebastiano Ricci e decori dello stuccatore Abbondio Stazio e dello scultore Andrea Brustolon, prende il via - da martedì 12 novembre - la nuova rassegna di cine-concerti. Il cinema muto delle origini si sposa con la musica francese dell’Ottocento, al centro delle ricerche per la Fondazione Culturale Palazzetto Bru Zane. Ed è subito magia, forte suggestione con immagini e note che portano indietro nel tempo.

Dalla pantomima al film del 1916

Si comincia il 12 novembre alle ore 19.30 con “Il figliol prodigo”, film del 1916, realizzato da Edmond Benoît-Levy e tratto dalla pantomima di Michel Carré fils (1890). La serata sarà introdotta da Paolo Pinamonti, musicologo e direttore artistico. Juan Carlos Garvayo, pianista spagnolo e fondatore dell’ensemble Proyecto Guerrero, interpreterà dal vivo, durante la proiezione, le musiche di André Wormser. L’evento è in collaborazione con Fundación Juan March di Madrid, Fundación Archivo Manuel de Falla di Granada e Centre national du cinéma et de l’image animée di Parigi, che ha cortesemente messo a disposizione la pellicola. Ci saranno repliche, il 20 novembre presso l’Archivo Manuel de Falla di Granada e il 30 alla Fundación Juan March di Madrid. Ha scritto il musicologo Paolo Pinamonti: “I film e la musica di questa pantomima furono uno dei grandi successi nella storia della nuova forma di spettacolo che iniziava a muovere i primi passi: il cinema. Primi passi che videro in un giovane Manuel de Falla un testimone che, a sua volta, tornato a Madrid, rielaborerà questo genere misto, con la prima versione di “El amor brujo” (1915) ed “El corregidor y la molinera” (1917)”.



In arrivo Méliès e Chaplin

Le prossime serate di cine-concerti saranno il 21 gennaio 2025 con “Meraviglie e musiche” (corti di Georges Méliès, con pellicole colorate a mano e brani pianistici in voga a Parigi a inizio Novecento) e il 21-23 febbraio con “Charlie Chaplin incontra Carmen”, Charlot che fa la parodia della Carmen di Bizet. L’ingresso alle serate ha un prezzo più che popolare: 5 euro. L’indirizzo del Palazzetto è San Polo 2368, Venezia.