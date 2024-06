Pioggia e maltempo fanno parte dei cicli climatici

Nel corso dei primi sei mesi del 2024, l'Italia ha assistito a fenomeni meteorologici estremamente variabili, caratterizzati da significative differenze tra le regioni settentrionali e meridionali. Mentre il Nord ha visto abbondanti precipitazioni che hanno portato a un eccesso di riserve idriche, il Sud ha dovuto fare i conti con una persistente siccità. Questi eventi non sono del tutto nuovi, ma fanno parte dei cicli climatici naturali che influenzano il nostro paese.

Il ciclo delle piogge è un fenomeno naturale che segue andamenti ciclici influenzati da vari fattori climatici e geografici. Le precipitazioni non sono distribuite in modo uniforme nel tempo e nello spazio, e ciò è evidente anche nell'Italia del 2024. Le oscillazioni nelle correnti atmosferiche, la posizione delle masse d'aria e la conformazione orografica del territorio giocano un ruolo fondamentale nel determinare quando e dove pioverà. Le Alpi, per esempio, agiscono come una barriera che favorisce le precipitazioni al Nord, mentre il Sud è spesso soggetto a venti secchi provenienti dall'Africa che limitano le piogge.

Nel Nord Italia, i primi sei mesi del 2024 sono stati caratterizzati da piogge abbondanti, con un impatto significativo sulle risorse idriche e sull'ambiente. Le regioni settentrionali hanno visto livelli di precipitazioni ben al di sopra della media storica, con effetti contrastanti.

In Lombardia, la regione ha registrato un notevole incremento delle riserve idriche, con il fiume Adda che ha visto flussi di 193 metri cubi al secondo, molto superiori agli anni precedenti. Questo incremento ha avuto effetti positivi sul fronte delle riserve idriche, ma ha anche aumentato il rischio di esondazioni nei grandi laghi come il Lago Maggiore e il Lago di Garda, che hanno superato i livelli di riempimento storici. Questi fenomeni hanno richiesto l'implementazione di misure di gestione delle acque per prevenire danni alle infrastrutture e alle comunità locali.

In Veneto, la situazione ha seguito un percorso simile. Le riserve idriche hanno visto una ripresa significativa grazie alle piogge abbondanti. Tuttavia, il fiume Piave ha mostrato un andamento altalenante, inizialmente segnando un deficit ma poi recuperando grazie alle piogge concentrate. Questo comportamento irregolare è indicativo della complessità idrologica della regione, che richiede una gestione flessibile e adattiva delle risorse idriche.

Il Piemonte ha registrato un aumento nei flussi dei fiumi Stura di Lanzo e Toce, indicando un miglioramento nelle riserve idriche regionali. Tuttavia, alcune aree, come quella del fiume Tanaro, continuano a soffrire di portate inferiori alla media storica. Questo divario nelle condizioni idrologiche tra diverse parti della regione evidenzia la necessità di strategie di gestione dell'acqua su misura per le specifiche esigenze locali.

Anche in Liguria e in Valle d'Aosta, le precipitazioni sono state significative. In Liguria, le piogge abbondanti hanno rimpinguato le portate dei corsi d'acqua, mentre in Valle d'Aosta, le abbondanti nevicate sulle Alpi hanno contribuito a incrementare le riserve idriche. In queste regioni, la sfida principale è stata quella di bilanciare l'aumento delle riserve idriche con il rischio di frane e alluvioni, soprattutto nelle aree montuose e collinari.



Il Sud Italia ha vissuto una realtà ben diversa, con precipitazioni scarse e distribuite in maniera irregolare. Le conseguenze per le risorse idriche e l'agricoltura sono state severe.

In Sicilia, la regione ha registrato piogge significative solo in alcune aree, come il Nord-Est, dove sono state registrate cumulate di 23 mm in 48 ore. Tuttavia, altre province hanno visto precipitazioni minime, evidenziando una distribuzione disomogenea delle piogge che ha aggravato la crisi idrica.

In Basilicata e in Puglia, la situazione è stata particolarmente critica. Entrambe le regioni sono tra le più colpite dalla siccità, con un deficit idrico di oltre 65 milioni di metri cubi rispetto al 2019 per la Basilicata e 64 milioni per la Puglia. La scarsità di piogge ha ridotto drasticamente le riserve nei bacini idrici locali, mettendo a rischio le attività agricole e l'approvvigionamento idrico per le comunità locali.

La Calabria ha rappresentato una nota positiva in controtendenza rispetto al resto del Sud. La diga di Sant'Anna ha registrato livelli di riempimento superiori alla media degli ultimi quattro anni, offrendo una rara eccezione alla crisi idrica che affligge la maggior parte del Meridione.

In Campania, il fiume Volturno ha mostrato segni di ripresa, ma altri corsi d'acqua come il Sele sono rimasti ben al di sotto dei livelli normali. Questa situazione ha richiesto un monitoraggio continuo e l'implementazione di misure di gestione dell'acqua per mitigare gli effetti della siccità.

In Sardegna, nonostante le piogge registrate, le riserve idriche della regione sono rimaste insufficienti per colmare il deficit accumulato nei mesi precedenti. La scarsità di risorse idriche ha messo in difficoltà l'agricoltura locale e ha richiesto interventi urgenti per migliorare la gestione delle acque.

Le regioni meridionali, già stressate dalla scarsità di piogge, hanno dovuto affrontare un ulteriore calo delle riserve idriche. Questo ha posto in serio pericolo le attività agricole e l'approvvigionamento idrico delle comunità locali, richiedendo misure urgenti per la gestione delle risorse idriche.

Gli esperti concordano che le variazioni nelle precipitazioni rientrano in cicli climatici naturali, sebbene amplificati dai cambiamenti climatici globali. Le regioni settentrionali e meridionali dell'Italia sono influenzate da fattori geografici e climatici distinti che determinano le differenze nelle precipitazioni. Nel Nord Italia, le Alpi giocano un ruolo cruciale nel trattenere l'umidità e nel generare precipitazioni abbondanti, soprattutto nei mesi invernali e primaverili. Tuttavia, le variazioni nelle correnti atmosferiche possono portare a periodi di piogge intense seguite da periodi di siccità relativa. Le regioni meridionali, invece, sono più esposte ai venti secchi provenienti dall'Africa e alle alte pressioni atmosferiche che limitano le precipitazioni. Questo rende il Sud più vulnerabile a periodi di siccità prolungata e a precipitazioni irregolari.

La gestione delle risorse idriche in Italia richiede un approccio integrato che consideri le variabilità climatiche e geografiche del paese. È essenziale sviluppare infrastrutture adeguate e strategie di gestione per affrontare sia le emergenze immediate che le esigenze a lungo termine. Gli interventi devono essere mirati a migliorare la capacità di trattenere e gestire le acque, ridurre i rischi idrogeologici e garantire una distribuzione equa delle risorse idriche su tutto il territorio nazionale.