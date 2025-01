Giorgia lady di ferro - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

«Più della metà degli italiani crede che i magistrati siano politicamente orientati. Parola di Repubblica, il quotidiano che negli ultimi trent'anni ha sostenuto a spada tratta le toghe, avversando ogni riforma della giustizia. Sono lontani i tempi in cui le folle accorrevano a manifestare solidarietà al pool di Mani pulite e pare dimenticato il periodo in cui i pm erano considerati delle star, applaudite a ogni passaggio...»

La strana invasione polacca a Napoli

Più che nel resto d'Italia, nel capoluogo campano abbondano auto targate come a Varsavia, oppure in Bulgaria. Ma il più delle volte è un modo per pagare meno il bollo di circolazione e l'assicurazione, o evitare le multe. Con il nuovo codice stradale qualcosa potrebbe cambiare, chissà.

Attenti a quelle badanti

Gli anziani non autosufficienti aumentano e con loro l'esercito di persone che li assistono. E può accadere che queste ultime approfittino dello stato di necessità, della solitudine, della salute malferma di chi hanno in cura. Alla sua scomparsa, i beni risultano il vero obiettivo. Talvolta gli eredi impugnano le volontà testamentarie ma, come spiegano gli esperti, non è facile dimostrare l'incapacità di intendere e di volere del parente.

Dea di bellezza

È il mito di Afrodite riletto nella chiave di un'adolescente in procinto di entrare nell'età adulta, il fulcro del progetto della fotografa Anna Caterina Masotti, in mostra (sino all'11 febbraio) ai Bagni di Mario a Bologna, che già di per sé è un luogo dal grande impatto visivo: una cisterna sotterranea di epoca rinascimentale realizzata per alimentare la celebre Fontana del Nettuno. In un originale e suggestivo percorso ipogeo, è esposta una ventina di immagini in bianco e nero, alcune stampate su teli di chiffon.