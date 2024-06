Orrore in Francia, stuprano una dodicenne chiamandola «sporca ebrea». In carcere due coetanei della vittima

Due adolescenti di 13 anni sono stati accusati dello stupro di una ragazza di 12 anni, con l'aggravante di insulti antisemiti. L'incidente è avvenuto a Courbevoie, nel Dipartimento di Hauts-de-Seine, nella regione di Parigi. Il giudice ha disposto la custodia cautelare per i due tredicenni: uno è stato incarcerato a Nanterre, l'altro a Porcheville, a Yvelines. Un terzo imputato, di 12 anni, è stato sottoposto a un provvedimento educativo giudiziario con l'accusa di insulti e violenze antisemite e di minacce di morte, ma non di stupro. A quest'ultimo è stato permesso di tornare a casa. I fatti sono accaduti nella serata di sabato scorso.

La polizia è stata contattata da una giovane ragazza che piangeva e tremava e ha riferito di essere stata vittima di uno stupro di gruppo. La giovane vittima ha spiegato alla polizia che, d'accordo con i suoi genitori, era uscita nel pomeriggio per incontrare un'amica. Per strada ha incontrato due giovani che l'hanno costretta a raggiungere un capannone abbandonato. Subito dopo ai due si è aggiunto un altro adolescente. La ragazza è stata picchiata, stuprata e insultata per la sua religione ebraica. Uno degli adolescenti le ha fatto domande su Israele, insultandola come una sporca ebrea". Il terzo adolescente avrebbe filmato la scena. Gli aggressori sono stati identificati grazie all'amica della vittima. La procura ha dichiarato tramite un comunicato che i giovani accusati « si sono pentiti del loro gesto». Questo evento ha suscitato indignazione su scala nazionale. Il presidente Emmanuel Macron ha condannato fermamente l'antisemitismo come un grave problema sociale che ha definito come «un flagello» che è diventato parte della campagna elettorale in vista delle elezioni di fine mese, alimentando controversie tra le varie fazioni politiche. Centinaia di persone hanno protestato contro l'antisemitismo nelle città di Parigi e Lione.

La Francia ospita la più grande comunità ebraica in Europa dopo Israele e gli Stati Uniti, nonché la più vasta comunità musulmana del continente. Gli atti antisemiti sono aumentati significativamente dopo l'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre dello scorso anno, che ha scatenato un conflitto a Gaza: secondo le statistiche ufficiali, gli episodi di antisemitismo si sono triplicati nei primi mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il 76% dei francesi ritiene che l'antisemitismo sia « un fenomeno diffuso», percentuale che sale al 92% tra gli ebrei francesi. Queste cifre si attestano al 64 e all’85% nel 2022. Anche questo fenomeno è in aumento rispetto a dieci anni fa per il 77% dei francesi, e per il 94% di quelli di fede ebraica, cifre nuovamente in crescita rispetto al 2022. Secondo un rapporto del Crif (Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche di Francia) pubblicato nel gennaio scorso gennaio, il numero di atti antisemiti registrati in Francia è balzato lo scorso anno a 1.676 rispetto ai 436 del 2022, con un aumento del 1.000% da allora. Mentre nel primo trimestre del 2024 in Francia si sono verificati più di 300 episodi di antisemitismo, con un aumento del 300% in un anno.