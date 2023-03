Francia, continuano le proteste di piazza. A rischio la visita di Re Carlo III

Nelle manifestazioni degenerate in scontri ieri in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni, 457 persone sono state fermate, mentre si registrano anche 441 feriti tra gli uomini dele forze dell'ordine. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ospite di Cnews. Il ministro nel suo bilancio ha citato anche 903 incendi appiccati a oggetti di arredo urbano e cassonetti dell'immondizia solo nelle manifestazioni a Parigi.

Buckingham Palace sta valutando i rischi per la sicurezza in vista del previsto viaggio di Re Carlo III nella capitale francese. Il viaggio del monarca britannico è previsto da domenica a mercoledì, ma chi manifesta contro la riforma delle pensioni di Macron potrebbe cogliere l'occasione per creare disordini e aumentare la visibilità della lotta. Una fonte di Buckingham Palace dice alla Reuters che il palazzo «sta monitorando costantemente la situazione insieme al Foreign Office di Londra e alle autorità francesi. Ci potrebbe essere un impatto sulla logistica del viaggio», che quindi potrebbe essere cancellato