Firenze, deraglia treno senza passeggeri: ritardi, caos e disagi alla circolazione

Incidente ferroviario a Firenze. Un treno senza passeggeri che stava andando in deposito è uscito dai binari nei pressi della stazione centrale di Santa Maria Novella. Non si segnalano feriti ma ripercussioni alla circolazione ferroviaria con ritardi e variazioni nel nodo di Firenze. Trenitalia segnala ritardi fino a sessanta minuti per i treni dell’Alta velocità.

A causare l’incidente un treno regionale che stava rientrando in deposito dopo il servizio. Il convoglio, senza passeggeri a bordo, stava viaggiando a bassa velocità verso il deposito quando la parte anteriore è uscita dai binari.