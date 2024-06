Il farmaco delle meraviglie - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore Maurizio Belpietro - Gli abusi di Milano sono più «buoni»



Politica in cortocircuito - I furbetti delle rinnovabili

«Mi hanno molto colpito e anche un po’ indignato i commenti alla sanatoria voluta da Salvini e quelli alla «sanatoria» che salva il sindaco di Milano Beppe Sala e la sua giunta e vi spiego perché»

La presidente della Sardegna si scaglia contro impianti eolici e fotovoltaici. Peccato che per il suo Movimento cinque stelle l’energia pulita sia da sempre una battaglia irrinunciabile.Ma succede un po’ in tutt’Italia che a sinistra si appoggino proteste anti-green: E' il bello della contraddizione

Labirinto energetico

Il prossimo 1° luglio si apre ufficialmente il mercato libero dell’elettricità. Ma il paradosso è che le tariffe concorrenziali sono meno vantaggiose di quelle tutelate. Così a rimetterci sono sempre gli utenti, incapaci di muoversi nella giungla di offerte dove non riescono a orientarsi...

Un anno dopo la morte di Berlusconi - L'eterno ritorno del Cavaliere

Se n’è andato il 12 giugno 2023, ma certo non è scomparso dalla cronaca quotidiana degli italiani. A partire dalla politica, dove le sue idee sono diventate lasciti di urgente attualità. Così Silvio Berlusconi, oggi, è ancora una spanna sopra chi lo demonizzava da vivo..

Afghanistan - Ricostruzione con inganno

Miliardi di dollari della comunità internazionale, destinati a rimettere in piedi il Paese mediorientale, sono stati sottratti, dirottati, rubati. E reinvestiti in giro per il mondo.