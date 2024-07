EURO 2024: Spagna, Francia, Inghilterra e Olanda favoriti ai quarti. Attenzione alla Svizzera

Il cammino verso la semifinale di EURO 2024 è giunto a un punto cruciale, con otto squadre pronte a darsi battaglia nei prossimi due giorni. Gli esperti Sisal hanno delineato le loro previsioni per i quarti di finale, indicando Spagna, Francia, Inghilterra e Olanda come le squadre favorite per avanzare nel torneo. Tuttavia, la Svizzera potrebbe riservare sorprese.

Spagna vs Germania: Uno degli scontri più attesi vede la Spagna affrontare la Germania oggi alle 18:00. La Roja è leggermente favorita con una quota di 2.75 rispetto ai 2.80 dei tedeschi. La Spagna punterà sui giovani talenti come Nico Williams e Lamine Yamal, con quote rispettivamente di 4.50 e 5.00 per segnare. La Germania, dal canto suo, spera nelle prodezze del giovane Jamal Musiala, quotato a 4.50 per andare in rete. Questo match rappresenta uno scontro tra due delle più prestigiose scuole calcistiche europee, promettendo emozioni e spettacolo.

Portogallo vs Francia: Alle 21:00, tutti gli occhi saranno puntati sulla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, dove il Portogallo sfiderà la Francia. Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé sono i protagonisti attesi, con quote rispettivamente di 3.75 e 3.00 per segnare. La Francia, data vincente a 2.45 su Sisal.it, è desiderosa di vendicare la sconfitta subita nella finale di Euro 2016 contro il Portogallo, quotato a 3.50 per la vittoria. Il Portogallo, dopo aver eliminato la Slovenia ai rigori, spera che questa possa essere l'occasione per Ronaldo di segnare il suo primo gol in questo campionato europeo, soprattutto dopo il rigore sbagliato contro la Slovenia.

Inghilterra vs Svizzera: Domenica pomeriggio, l'Inghilterra affronterà la Svizzera. Gli inglesi, favoriti con una quota di 2.25, si affidano a Harry Kane e Jude Bellingham per superare la determinata squadra svizzera, che ha eliminato l'Italia agli ottavi e punta alla semifinale, con una quota di 3.75. Kane è quotato a 3.00 per segnare, mentre Bellingham ha una quota di 4.50. La Svizzera, guidata da Murat Yakin, ha mostrato una grande determinazione e potrebbe riservare delle sorprese.

Olanda vs Turchia: La Turchia, sorprendente vincitrice contro l'Austria grazie alla doppietta di Merih Demiral, sfiderà l'Olanda domani sera. Gli Orange, freschi del successo contro la Romania, sono favoriti con una quota di 1.60, mentre la Turchia è quotata a 6.00. Donyell Malen e Cody Gakpo sono i principali marcatori attesi per l'Olanda, con quote rispettivamente di 3.25 e 2.75 per segnare. La squadra di Vincenzo Montella, che torna ai quarti di finale degli Europei dopo 16 anni, cercherà di sovvertire i pronostici.