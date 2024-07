EUR S.p.A.: Enrico Gasbarra confermato Presidente, Claudio Carserà nuovo Amministratore Delegato

L’Assemblea degli Azionisti di EUR S.p.A. si è riunita oggi a Roma per il rinnovo delle cariche sociali, confermando Enrico Gasbarra come Presidente del Consiglio di Amministrazione e nominando Claudio Carserà come nuovo Amministratore Delegato.

L’assemblea, composta da rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che detiene il 90% della società, e di Roma Capitale, con il 10%, ha deciso di riconfermare Francesco Vaccaro come consigliere e di introdurre due nuovi membri nel Consiglio di Amministrazione: Daniela Ballico e Manuela Rongioletti. Inoltre, Pasquale Michele Arcangelo Bellomo è stato confermato Presidente del Collegio Sindacale, con Angela Florio e Carlo Ravazzin come sindaci effettivi.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Gli azionisti hanno espresso gratitudine al Consiglio di Amministrazione uscente per la professionalità dimostrata e il significativo impegno profuso. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’ingegnere Angela Cossellu per il suo lavoro nel rilancio e nella valorizzazione degli asset societari, che ha portato a un significativo miglioramento dei risultati economici dell'azienda.

Nel comunicato ufficiale, l’Ufficio Stampa di EUR S.p.A. ha augurato al nuovo Consiglio di Amministrazione un proficuo lavoro, sottolineando l’importanza della continuità e dell’innovazione nella gestione della società.