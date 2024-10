Dalla mongolfiera alla stratosfera, aerostatica e cultura aeronautica a Piacenza

Si terrà dall’11 al 13 ottobre presso la base militare dell’Aeronautica di Piacenza San Damiano la prima edizione della competizione sportiva di aerostatica “Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera”. L’evento, unico in Europa e di rilievo internazionale, mira a valorizzare le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica attraverso l'innovazione (poiché anche gli aerostati sfruttano le moderne tecnologie), il rispetto per l’ambiente (perché i palloni bruciano aria calda oppure utilizzano gas inerti più leggeri dell’aria) e soprattutto per i valori sportivi di questo sport. L’evento si inserisce anche nel progetto Valore Paese Italia, volto a promuovere il patrimonio pubblico e lo sviluppo sostenibile dei territori italiani. La competizione prevede la presenza di mongolfiere a gas e di palloni ad aria calda che si sfideranno in prove di precisione e distanza secondo le regole delle Federazione Aeronautica Internazionale. Gli aerostati volano nel vento e possono manovrare soltanto variando la quota e la velocità di salita e discesa, così gli equipaggi dovranno considerare sia le previsioni meteorologiche, sia studiare la micrometeorologia tipica della zona piacentina, situata in pianura ma a ridosso dei primi rilievi collinari dell’Emilia. Le gare, secondo le tradizioni dello sport aerostatico, prevedono il raggiungimento di un bersaglio (una croce di colore vistoso posizionata dalla direzione di gara in un luogo idoneo) e il lancio di un marker che deve raggiungere il centro del bersaglio, oppure l’inseguimento di un pallone “volpe” con atterraggio più vicino possibile a esso. Al di là della competizione, il villaggio che sarà allestito presso il Distaccamento dell’Aeronautica Militare sarà aperto al pubblico e offrirà eventi collaterali, sorvoli di velivoli storici e moderni dell’Aeronautica, la partecipazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale e attività interattive anche con la presenza di atleti d’eccellenza, creando un'opportunità per sviluppare sinergie tra economia, cultura, scienza e tecnologia fino a parlare di spazio con gli astronauti, dando alla manifestazione notevole importanza storico-culturale e valore educativo.

L’ingresso al pubblico, gratuito, sarà possibile eseguendo accreditamento sul sito www.ballooncup.it