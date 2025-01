Volando sull'inferno di Los Angeles, il racconto di una pilota

“Scusa la webcam spenta, sono distrutta.”

Inizia così l'intervista che mi concede Monique. Non è il suo vero nome ma non si può rivelare quello vero, almeno per oggi. Siamo amici da vent'anni e abbiamo volato insieme per divertimento negli Usa e in Europa. È tra i piloti degli equipaggi antincendio che stanno operando tra Los Angeles, Santa Monica e Hollywood. Nelle ultime ore le condizioni meteorologiche sono state critiche: il forte vento, quasi cento chilometri l'ora, porta le fiamme ad avanzare tanto rapidamente da raggiungere la velocità degli elicotteri, rendendo impossibile gli sganci di precisione dell'acqua e del ritardante. E anche per i piloti degli aeroplani è molto complicato operare. “Sganciano prima di attraversare le fiamme oppure alla cieca e lo stesso facciamo noi con gli aeroplani, anche perché non vediamo l'obiettivo, o per meglio dire è tanto vasto che non capiamo dove sia il focolaio.”

Lei, 45 anni, è comandante di un bireattore civile degli anni Ottanta trasformato in bombardiere d'acqua, capace di sganciare quattro tonnellate di liquido alla volta che però, ammette, “stavolta sembrano non arrivare neppure al suolo (sospira), non abbiamo mai rischiato così tanto, siamo quasi sempre oltre i nostri limiti operativi e vicini a quelli degli aeroplani. L'odore che arriva in cabina crea nausea e usiamo spesso la maschera dell'ossigeno.” Lei, come i piloti degli equipaggi arrivati fino dal Quebec e dal British Columbia, deve fare i conti con venti molto intensi che generano turbolenze fortissime, così tenere l'aeroplano sulla traiettoria giusta diventa una vera battaglia.

Monique cita Il suo collega canadese Pascal Duclos, capo pilota del servizio aereo del governo del Quebec, che ha dichiarato a Ctv News di aver trascorso diverse ore in aria martedì, scaricando decine di carichi d'acqua sulle aree devastate dagli incendi: “Ha detto la verità, anche io ho visto case e auto in fiamme, persone che bagnavano i tetti, che cercavano di salvare l'edificio, molte persone a terra, vigili del fuoco che cercavano di trovare un sentiero per raggiungerle.” Monique vola come pilota antincendio da 14 anni ma ammette: “Non ho mai visto una situazione del genere, non abbiamo il tempo di tornare alla base per fare rifornimento, oggi avrei dovuto volare due turni da tre ore ma ne ho potuto fare uno soltanto. Il vento si è presentato estremamente rapidamente e questo è davvero insolito”, spiega, “l'incendio è scoppiato in fretta e si è propagato come fosse spinto da un gigantesco lanciafiamme, non abbiamo potuto volare per le altre tre ore, è stato necessario attendere che l'intensità scendesse sotto le 30 miglia orarie (55 km/h) prima di poter portare l'aeroplano sul fronte dell'incendio”. Le chiedo, oltre al suo vecchio MD-87, ai C-130 ex militari e ai Canadair CL-415, quali mezzi stanno impiegando. “Ogni tipo di aereo o elicottero trasformato oggi è necessario, ci sono gli elicotteri dismessi dall'Esercito Boeing CH-47 Chinook con serbatoi da 3.000 galloni (11.300 litri), i Sikorsky S-76, fino ai piccoli Airbus Ecureuil con le vasche agganciate sotto la cabina. In normali condizioni sarebbero preziosissimi perché capaci di interventi precisi e capillari, ma in queste condizioni rischiano inutilmente. Ormai le case distrutte sono centinaia.”

Che evoluzione prevedete nelle prossime ore? “Se il vento si placa possiamo riprendere il controllo degli incendi in breve tempo, senza di noi manca anche la protezione per le squadre dei vigili del fuoco a terra.”

L'aiuto dei canadesi risulta quindi fondamentale per voi... “Le squadre dei CL-415 vengono inviate in California a settembre come parte di un contratto annuale in vigore dal 1994 che prevede una durata da tre a sei mesi, e molti equipaggi sono gli stessi degli anni precedenti, questo è un vantaggio perché conoscono l'orografia del territorio e hanno potuto sviluppare le tecniche di sgancio. Altri di loro sono molto giovani e devono volare insieme con comandanti esperti per poter capire come si deve operare e dimostrare di saperlo fare. Ma nessuno vorrebbe imparare qualcosa nelle condizioni più complicate e rischiando la vita a ogni sgancio.”

Dove hai volato oggi? “Ero sul settore della contea di Hurst, a nordest di Los Angeles, bruciata per il 37% della sua estensione da luglio a ggi, sono stati carbonizzati oltre circa 40 km quadrati e purtroppo ci sono altre vittime.”

In California sono le 11 del mattino, che cosa farai oggi? “Fino a quando il sole non comincerà a scendere, verso le 16, non è previsto che il vento cali. Ora mangio qualcosa e poi raggiungo i colleghi in sala briefing, decidiamo come rifornire l'aeroplano, quale quantità di acqua e di ritardante. Da quel momento sono pronta a partire.”