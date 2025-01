Usa, un’auto sulla folla in pieno centro a New Orleans: 12 morti e 30 feriti

Tragedia a New Orleans, nel sud degli Stati Uniti, dove questa mattina un veicolo ha travolto la folla in Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans intorno alle 03.15 ora locale (le 10.15 italiane), dopodiché il conducente è sceso dal veicolo e ha iniziato a sparare con un'arma. La polizia ha risposto al fuoco e lo ha ucciso. Le autorità segnalano almeno dodici morti e circa 30 feriti. Le vittime vengono trasportate negli ospedali locali. Le squadre di emergenza e le forze dell'ordine stanno lavorando attivamente sulla scena e le autorità stanno esortando il pubblico a evitare la zona.

La situazione rimane molto fluida e questi numeri sono soggetti a modifiche man mano che diventano disponibili maggiori informazioni. Gli investigatori stanno lavorando per determinare il movente e se il sospettato abbia agito da solo. «Tutto quello che ho visto è stato un camion che si schiantava contro tutti sul lato sinistro del marciapiede di Bourbon. Un corpo mi è volato addosso e ho anche sentito degli spari», ha detto Kevin Garcia, 22 anni, parlando alla CNN poco dopo l'incidente.

Impossibile allo stato attuale determinare il movente che ricorda le tante stragi compiute da estremisti islamici nel corso degli ultimi anni vedi quanto accaduto a Berlino nel 2016, ma anche a Nizza e Barcellona senza dimenticare quello che è sucesso a Magdeburgo lo scorso 20 dicembre al mercatino di Natale dove un 50.enne saudita ha fatto irruzione a bordo di un'auto falciando la folla, uccidendo cinque persone, fra cui un bambino di 9 anni, e ferendone 230. Mentre scriviamo si apprende che l'attentato di New Orleans è stato classificato come atto di terrorismo.

