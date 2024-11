Un agente della CIA accusato di spionaggio per la fuga di documenti classificati su Israele

Un agente della CIA è accusato di spionaggio per la fuga di documenti altamente classificati che descrivono nel dettaglio i piani militari israeliani. Secondo il New York Times l'indagine è iniziata a ottobre, quando sulla piattaforma di messaggistica Telegram sono comparsi documenti classificati della National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) e della National Security Agency. I due documenti critici trapelati riguardavano i piani di Israele di reagire all'Iran dopo che Teheran aveva lanciato il suo attacco missilistico contro lo Stato ebraico il 1° ottobre. L'attacco ha costretto l'intera popolazione civile israeliana a rifugiarsi, con allarmi che risuonavano in tutto il Paese ed esplosioni udite a Gerusalemme e nella valle del fiume Giordano. Nonostante la portata dell'assalto, Israele ne è uscito con solo due feriti segnalati tra la sua popolazione civile. Gli investigatori federali hanno fatto risalire la fuga di notizie ad Asif William Rahman, che deteneva un'autorizzazione di sicurezza top secret con accesso a informazioni sensibili compartimentate. Mentre il suo ruolo esatto presso la NGA rimane poco chiaro, l'agenzia è responsabile della raccolta e dell'analisi di informazioni dai satelliti spia statunitensi per il Dipartimento della Difesa.

Dopo un'incriminazione presso la corte federale in Virginia, martedì gli agenti dell'FBI hanno localizzato e arrestato Rahman in Cambogia. Successivamente dopo essere comparso in tribunale a Guam, dove gli sono stati contestati due capi d'imputazione per detenzione e trasmissione intenzionale di informazioni sulla Difesa nazionale su decisione della Corte e la sua espulsione dal distretto di Guam per ulteriori udienze nel distretto orientale della Virginia. Di Rahman si sa solo che ha lavorato all'estero per la CIA in Cambogia e altrove ma non è noto che tipo di lavoro abbia svolto per l'agenzia. Rahman ha vissuto in precedenza nella Virginia orientale, secondo i documenti di accusa del tribunale.

A ottobre, due rapporti riservati trapelati dalla National Geospatial-Intelligence Agency, che analizza le immagini raccolte dai satelliti di ricognizione americani, sono apparsi su Telegram e X. I file sono stati fatti circolare da un account pro-Iran, Middle East Spectator, che afferma di averli ricevuti da una fonte anonima. Come ha scritto il Wall Street Journal la fuga di notizie ha scatenato una corsa all'interno delle agenzie di spionaggio statunitensi che hanno subìto una serie di significative divulgazioni non autorizzate negli ultimi anni, per identificare la fonte della violazione. I funzionari erano preoccupati per la possibilità di ulteriori divulgazioni, anche se sembra che la fuga di notizie fosse limitata ai documenti originali. I procuratori affermano che la fuga di notizie potrebbe essere stata intenzionale, forse motivata da ragioni personali o ideologiche, sebbene ulteriori dettagli sulle sue intenzioni rimangano poco chiari. Mentre le indagini procedono, l'FBI sta lavorando per accertare i metodi con cui Rahman ha ottenuto le informazioni e per affrontare potenziali lacune nella salvaguardia dei materiali classificati da parte della comunità dell'intelligence. La tempistica dell'arresto di Rahman ha coinciso con un altro sviluppo significativo nella sicurezza dell'intelligence statunitense. Martedì, l'ex membro dell'Air National Guard Jack Teixeira ha ricevuto una condanna a 15 anni di carcere per aver fatto trapelare documenti militari classificati sulla guerra in Ucraina su Discord, un caso che i procuratori hanno descritto come «una delle violazioni più significative e consequenziali dell'Espionage Act nella storia americana».

Secondo l’analista americana Irina Tsukerman si tratta di un episodio molto preoccupante: «Si può confermare che Asif William Rahman aveva un'autorizzazione di sicurezza top secret e aveva accesso a documenti sensibili compartimentati e ad altre informazioni. Il suo atto è stato pre-pianificato e intenzionale, ed è molto diverso dalle fughe di notizie più generali sulla sicurezza a cui ci siamo abituati negli ultimi dieci anni, a partire da Edward Snowden. Il suo atto non è un manifesto generale contro le Agenzie di sicurezza, l'ambiente dell'intelligence o il governo degli Stati Uniti, ma una violazione specifica di una politica concreta».

Si è capito per conto di chi ha divulgato i documenti?

«Non si sa ancora se abbia agito su ordine di qualche potenza straniera o di concerto con altri, ma questo atto premeditato è stato compiuto rischiando di porre fine alla sua carriera e di incorrere in una lunga detenzione. Ci sono alcune osservazioni interessanti da fare su questo scenario. Innanzitutto, il suo arresto fa seguito a un'indagine dell'FBI all'interno del Pentagono, inizialmente accusato di essere dietro la fuga di notizie. Sebbene l'indagine sia ancora nelle fasi iniziali, è sempre più probabile che ci sia un legame tra i funzionari del Pentagono e l'agente della CIA. È certamente possibile che qualche funzionario o gruppo di funzionari del Pentagono abbia in qualche modo coordinato la fuga di notizie con Rahman. Un'operazione di questo tipo all'interno dell'agenzia potrebbe dare credito al crescente coro di preoccupazioni su una cabala di fanatici altamente ideologizzati che si sono infiltrati nell'apparato di sicurezza nazionale statunitense per sovvertire le politiche ufficiali dello Stato».

Lei ha più volte denunciato la politicizzazione delle agenzie di sicurezza americane e le chiediamo se anche questa vicenda va a inserirsi in questo contesto.

«Le azioni di Rahman, pur essendo chiaramente sue, non devono essere viste in modo isolato da questo processo in atto dal 2009, anno in cui Obama è entrato in carica. Per un decennio e mezzo, le agenzie governative statunitensi sono state sottoposte a un'attenta ristrutturazione; l'intelligence è stata politicizzata, accantonata o falsificata; quadri di dipendenti ideologicamente motivati hanno potenziato i ranghi dei ‘carrieristi’ esistenti, e le istruzioni di alto livello hanno distorto i processi interni per ignorare ovvie bandiere rosse e perseguire politiche e politiche piuttosto che raccogliere informazioni di intelligence e informare i responsabili politici. Quindi, tra i problemi che iniziano ai vertici, con persone come Jake Sullivan che lavorano ufficialmente per sovvertire alcune delle politiche di Biden riguardo a Israele, il mantenimento di agenti di influenza legati all'Iran come Tabatabai, e le decine di giovani ufficiali dell'intelligence addestrati a credere che il loro giudizio conti quanto il loro lavoro nella raccolta di informazioni, e che parte della loro missione consista nell'agire in base alle loro valutazioni piuttosto che fornire informazioni e, nel migliore dei casi, raccomandazioni, non sorprende che qualcuno come Rahman abbia oltrepassato i limiti della legge, abbia violato i suoi doveri di sicurezza nazionale e gli NDA e abbia fatto trapelare informazioni che hanno messo in grave pericolo sia un alleato chiave degli Stati Uniti sia l'intelligence statunitense».

Com'è possibile che tutto ciò avvenga all'interno della CIA?

«La CIA è un'enorme burocrazia e non è affatto perfetta. In qualsiasi momento ci saranno molti sforzi concertati per infiltrarsi, rubare documentazione, corrompere o reclutare i suoi dipendenti e interrompere le operazioni. È normale che sia così; dato il numero elevato di dipendenti, è inevitabile che alcuni di questi tentativi vadano a buon fine. Tuttavia, esistono diversi accorgimenti per evitare che gli sforzi avversari vadano a buon fine. Ridurre il personale allo stretto necessario ed evitare di ‘riempire’ l'agenzia di cartacce rende più facile tenere traccia dei singoli dipendenti. L'istituzione e l'applicazione di protocolli di controspionaggio e l'abbandono di preoccupazioni scomode e politicamente corrette potrebbero aiutare a eliminare i ‘semi cattivi’. Infine, il fatto che la cultura interna stia allevando persone come Rahman e che molti altri probabilmente condividano la sua mentalità, anche se non tutti hanno ancora osato oltrepassare il limite, implica la necessità di una revisione, sia in termini di processi tecnici che di considerazioni sull'assunzione dei dipendenti. Un'Agenzia incline agli ideologi e alle fughe di notizie non può essere presa sul serio né dagli alleati né dagli amici. Tali incidenti costeranno agli Stati Uniti una preziosa cooperazione interagenzie con gli alleati più stretti e contribuiranno a creare un ambiente meno sicuro».

