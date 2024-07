Riparte la trattativa sugli ostaggi mentre Hezbollah continua a lanciare missili

Hamas ha dato l'approvazione iniziale alla proposta sostenuta dagli Stati Uniti per una tregua graduale e uno scambio di ostaggi a Gaza, rinunciando a una richiesta fondamentale che ovvero che Israele si impegnasse fin da subito a porre fine completamente alla guerra, hanno affermato sabato un funzionario di Hamas e uno egiziano. Un ostacolo fondamentale sembra essere il desiderio di Hamas di ottenere dai mediatori delle "garanzie scritte" che Israele continuerà a negoziare un accordo di cessate il fuoco permanente una volta che la prima fase del cessate il fuoco sarà attuata.Il rappresentante di Hamas ha dichiarato all'Associated Press che l'approvazione del gruppo è arrivata dopo aver ricevuto "impegni verbali e garanzie" dai mediatori sul fatto che la guerra non riprenderà e che i negoziati continueranno fino al raggiungimento di un cessate il fuoco permanente.Secondo un rapporto pubblicato da Walla venerdì, il capo del Mossad, David Barnea, ha informato i mediatori del Qatar che Israele respinge la richiesta di Hamas di un impegno scritto da parte dei mediatori affinché i negoziati sulla seconda fase del cessate il fuoco possano estendersi indefinitamente, se necessario. Axios ha riferito che Washington sta lavorando per raggiungere un compromesso sulla questione che sia accettabile per entrambe le parti e che il direttore della CIA, William Burns, si recherà a Doha la prossima settimana per partecipare ai negoziati.

Secondo Al Qahera News TV, affiliata allo Stato egiziano, il Cairo ospiterà anche delegazioni israeliane e statunitensi per discutere delle "questioni in sospeso" del potenziale accordo.Citando un alto funzionario, Al Qahera News ha riferito che l'Egitto sta conducendo colloqui anche con Hamas per concludere il cessate il fuoco e l'accordo di scambio di ostaggi in cambio di prigionieri. Israele ha espresso un cauto ottimismo negli ultimi giorni sul fatto che la posizione di Hamas renda più probabile un accordo. Una fonte del team negoziale israeliano, parlando a condizione di anonimato, ha affermato venerdì che ora c'è una reale possibilità di raggiungere un accordo. Questo contrastava nettamente con le precedenti situazioni della guerra di nove mesi a Gaza, quando Israele aveva dichiarato che le condizioni poste da Hamas erano inaccettabili.

Sempre sabato, Haaretz ha citato una fonte straniera anonima che ha affermato che Israele ha avanzato nuove richieste che potrebbero prolungare i negoziati. Ha anche citato una fonte israeliana anonima a conoscenza dei negoziati che ha affermato che Israele ha mostrato una "posizione molto dura" nei colloqui. "Hamas aveva già dato la sua approvazione all'ultima posizione presentata da Israele. Ma nell'incontro di venerdì, Israele ha presentato nuove questioni", ha detto la fonte straniera citata.

Diversi organi di informazione hanno inoltre riferito che, secondo le stime di fonti israeliane, i colloqui dovrebbero durare circa tre settimane.Se si raggiungesse un accordo, si potrebbe verificare la prima pausa nei combattimenti dallo scorso novembre e si potrebbe aprire la strada a ulteriori colloqui per porre fine a una guerra devastante durata nove mesi.Ma tutte le parti hanno avvertito che un accordo non è ancora sicuro. I funzionari di Hamas ed egiziani come scrivi Times of Israel, che hanno parlato in condizioni di anonimato per discutere delle trattative in corso, hanno affermato che l'accordo graduale di Washington includerà prima un cessate il fuoco "pieno e completo" di sei settimane che vedrebbe il rilascio di un certo numero di ostaggi, tra cui donne, anziani e feriti, in cambio del rilascio di centinaia di prigionieri palestinesi. Durante questi 42 giorni, le forze israeliane si ritirerebbero anche dalle aree densamente popolate di Gaza e consentirebbero il ritorno degli sfollati alle loro case nel nord di Gaza, hanno detto le due fonti.

Durante qusto lasso di tempo, Hamas, Israele e i mediatori negozierebbero i termini della seconda fase che potrebbe vedere il rilascio degli ostaggi maschi rimasti, sia civili che soldati, hanno detto i funzionari. In cambio, Israele libererebbe altri prigionieri e detenuti palestinesi. Infine , la terza fase vedrebbe il ritorno di tutti gli ostaggi rimasti, compresi i corpi dei prigionieri morti, e l'inizio di un progetto di ricostruzione che durerä molti anni e che dovrebbe essere finanziato da Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi Uniti. Una fonte di Hamas ha detto alla Reuters che la proposta prevede che i mediatori garantiscano un cessate il fuoco temporaneo, la consegna degli aiuti e il ritiro delle truppe israeliane, purché continuino i colloqui indiretti per attuare la seconda fase dell'accordo. Israele ha cercato di mantenere la formulazione della transizione tra la fase uno e la fase due dell'accordo sufficientemente vaga in modo da permettergli di riprendere a combattere contro Hamas a Gaza se lo desiderasse, mentre Hamas ha cercato di garantire che Israele non sarà in grado di riprendere a combattere una volta che le parti avranno concordato la fase iniziale di sei settimane dell'accordo.

Gli sforzi per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza hanno ripreso slancio mentre Barnea si recava e tornava dal Qatar per i negoziati e Hamas informava Hezbollah sulla sua ultima proposta.Venerdì, Hamas ha annunciato di respingere la presenza di forze straniere a Gaza, che potrebbero ostacolare i piani internazionali per la governance postbellica della Striscia.Barnea è arrivato a Doha a capo di una delegazione ridotta per discutere del futuro dei colloqui ed è tornato in Israele più tardi nel corso della giornata. Dopo i colloqui di venerdì a Doha, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha accettato di inviare una squadra negoziale israeliana per discussioni di follow-up la prossima settimana in Qatar, ha affermato l'ufficio del Primo Ministro. La dichiarazione ha sottolineato che permangono "divari tra le parti".

Venerdì, il Wall Street Journal ha citato un funzionario a conoscenza dei colloqui sugli ostaggi, il quale ha affermato che i funzionari del Mossad hanno dichiarato ai mediatori di essere ottimisti sul fatto che il governo israeliano avrebbe accettato la proposta attualmente in discussione. La decisione di Netanyahu di riprendere i colloqui avrebbe indignato l'estrema destra della coalizione, che ha minacciato di rovesciare il governo se la guerra fosse finita. Sempre venerdì, si diceva che la figura dell'opposizione Benny Gantz avesse offerto a Netanyahu una rete di sicurezza per qualsiasi "proposta responsabile". I negoziati mediati da Qatar, Egitto e Stati Uniti non sono finora riusciti a garantire una tregua a Gaza e il rilascio dei prigionieri, da quando un cessate il fuoco durato una settimana a novembre ha visto Hamas liberare 105 ostaggi in cambio di 240 prigionieri palestinesi. Israele ritiene che 116 persone siano ancora nelle mani di Hamas, anche se decine di loro non sono più in vita.Il capo delle spie israeliane si è recato in Qatar per l'ultimo tentativo di liberare gli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas a Gaza, quasi nove mesi dopo lo scoppio della guerra a Gaza, quando il gruppo ha guidato migliaia di persone in un assalto al sud di Israele, che ha causato la morte di circa 1.200 persone e il rapimento di altre 251. Barnea ha incontrato il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.La Casa Bianca ha dichiarato di accogliere con favore la decisione di Netanyahu di inviare una delegazione venerdì. La decisione è arrivata dopo una telefonata di giovedì in cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato Netanyahu a riprendere i colloqui. Walla ha citato il presidente degli Stati Uniti che ha detto a Netanyahu: "Riteniamo che ora ci sia una possibilità" di riportare a casa gli ostaggi.L'ultimo ciclo di colloqui si basa su una proposta israeliana delineata da Biden in un discorso del 31 maggio. Successivamente i colloqui si sono arenati, ma un alto funzionario statunitense ha affermato giovedì che l'ultima risposta di Hamas "fa avanzare il processo e potrebbe fornire la base per chiudere l'accordo, anche se resta da fare un lavoro significativo". Gli Stati Uniti ritengono che Israele e Hamas abbiano una “grande opportunità” per raggiungere un accordo, ha affermato il funzionario. Mentre si tratta gli Hezbollah continuano a lanciare missili contro Israele e stamattina, secondo le Forze di Difesa Israeliane (IDF), sono stati lanciati circa 20 razzi nel fuoco di sbarramento di Hezbollah nella Bassa Galilea. Parecchi razzi sono stati abbattuti dalle difese aeree, si legge nel comunicato. Un impatto vicino alla comunità di Kfar Zeitim ha ferito gravemente un uomo, e altri attacchi hanno innescato incendi.