Sparatoria di massa in un nightclub di New York. Il primo bilancio è di 11 feriti

A poche ore dalla strage che ha causato 15 vittime in un attacco terroristico a New Orleans, un nuovo episodio di violenza sconvolge gli Stati Uniti: una sparatoria di massa in una discoteca del Queens, a New York dove il primo bilancio è di almeno 11 feriti.

La polizia di New York è intervenuta nella notte di mercoledì presso la discoteca Amazura, dopo le segnalazioni di spari arrivate poco dopo le 23:00, ora locale. Secondo quanto riportato, un uomo armato avrebbe aperto il fuoco all’interno del locale, per poi sparare ulteriori colpi all’esterno. La discoteca, con una capienza di circa 4.000 persone, era molto affollata al momento dell’incidente.

Testimoni oculari, le cui testimonianze sono state condivise tramite la piattaforma di sicurezza Citizen, hanno descritto scene di panico: passanti nascosti nei negozi vicini, tavoli usati per barricarsi contro le finestre e l’arrivo immediato dei soccorsi. Video pubblicati sull’app mostrano chiaramente la drammaticità degli eventi.

Tra i feriti, tre persone sono state trasportate d’urgenza negli ospedali locali. Le autorità stanno ancora lavorando per identificare ulteriori vittime. Intanto, la polizia ha avviato una caccia all’uomo per trovare il responsabile, attualmente in fuga. Non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sul movente né sul sospetto.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza pubblica e la gestione delle armi negli Stati Uniti, in un momento già segnato da tensioni e preoccupazioni per la crescente violenza armata.





